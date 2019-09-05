世界視線：黨內同志反水　英揆絕地反撲

英國脫歐死線進入倒數階段，反對首相約翰遜無協議脫歐的陣營先勝一仗，下議院日前通過由多個在野黨議員聯手發起的動議，除非得到國會同意，否則英國不會在無協議下脫歐；如政府未能與歐盟達成協議，則須尋求再延遲脫歐，變相成功阻止約翰遜「蠻幹到底」。

據報道，今次「反水」的保守黨議員多達二十一人，包括前財相夏文達、二戰時期首相邱吉爾的曾孫索姆斯，以及在下議院擔任議員最長時間的祁淦禮，相信他們將面臨開除出黨的處分。更令約翰遜處境雪上加霜的是，就在國會開會的時候，保守黨議員菲利普‧李公然倒戈，坐到在野自由民主黨的同僚那邊，令保守黨失去議會的多數優勢。

面對愈發不利的形勢，約翰遜決定絕地反撲，揚言將在十月十五日舉行大選。他強調提前大選非其所願，但如果要經歷另一次沒有意義的脫歐延期，甚至可能長達數年的延期，別無選擇下只有提前大選。對於約翰遜來說，重新獲得選民認受，的確是釜底抽薪的最佳辦法。如今的政治現實是，反對硬脫歐儼然成為不同派別的最大公約數，將溫和脫歐派以至留歐派擰成一股繩子，長此下去，約翰遜將愈來愈孤立。更有甚者，約翰遜劍走偏鋒，強行勒令國會延長休會，已被罵得狗血淋頭，如果一意孤行，無視國會阻止硬脫歐的立法，等於內閣與國會徹底撕破臉皮，即使成功帶領國家脫歐，也將令國家陷入憲政危機的危險境地。

目前有民調顯示，在誰最適合擔任首相問題上，約翰遜的支持度大幅拋離工黨及自由民主黨黨魁超過二十個百分點，保守黨如能在大選中重新贏回多數議席，約翰遜在對歐盟談判中將可更有底氣。然而這也是一把雙刃劍。前首相文翠珊一七年決定提前舉行大選，當時保守黨的支持度同樣領先在野黨，結果卻輸掉十多個議席並失去多數黨地位。儘管目前約翰遜表面上形勢看好，暗裏卻存在暗湧，蘇格蘭保守黨領袖戴維森上月底宣布辭職，戴氏是該黨一七年成功在蘇格蘭取得勝利的大功臣，其跳船對約翰遜而言無疑是一大打擊。