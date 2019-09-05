神州觀察：代人體檢歪風盛　失信社會利當先

一個信用崩塌的社會，必是歪風盛行的社會，弄虛作假、投機取巧之輩橫行，坑蒙拐騙、作奸犯科者不絕於途，一點也不讓人感到意外。熙來攘往中，多少人只將利字放在首位，道義責任統統被拋在路旁，最終形成一種互騙互害的局面，誰也逃不掉。

內地媒體近日調查發現，市面上充斥着眾多為求職者「代體檢」公司，只需支付一千多元人民幣便可獲安排「槍手」假冒，完成包括抽血、心電圖、心臟彩超等體檢項目。代檢過程更是暢通無阻，醫院方面甚至連來者身份亦懶得核實，照樣出具體檢報告。在此背景下，不少公司代體檢生意火爆，有的更已形成全國連鎖經營，業務範圍涵蓋入職、入學、駕照體檢等，提供「一條龍」服務，蔚為奇觀。

事實上，類似亂象存在已久，至今仍十分猖獗，可謂弊端重重，並一再為人詬病。正如有內地律師所言，求職者找人代體檢本身就屬作弊和欺騙行為，即使僥倖蒙混過關入了職，所簽勞動合同仍可被視為無效；而提供代檢服務的公司更涉嫌欺詐及非法經營，輕則會遭行政處罰，重則會被追究刑事責任。更甚者，求職者明知並主動參與體檢造假，亦有可能涉嫌偽造、變造、買賣居民身份證件罪而被追究刑責。各方都甘冒違法犯罪風險行事，一犯再犯，說到底，還不是為了一個利字。

拿代體檢公司來說，年利潤動輒可達數百萬元，並能與醫院保持長期合作，形成一個個灰色產業鏈，彼此賺得盆滿缽滿，當中涉及多少違法亂紀、腐敗利益勾結，及當局的監管疏失、行政不作為，再明白不過。至於明知作假仍肯花錢請槍之人，亦多是為了保障求職順利，或本身是某些傳染病的帶菌者，不得不設法隱瞞真相，以欺騙手段規避對自己不利的後果，卻將危害推給別人。二者其實屬於同流合污，各取所需，做的都是自私自利、失信之事。

曾有人拿內地職場的就業歧視問題說事，指一些用人單位無視政策法規，要求入職者必須作乙肝等傳染病病毒檢驗，一些人迫於無奈惟有弄虛作假，這種觀點實在有些捉錯用神。這就好比看到別人排隊打尖，自己也須往前擠才對，否則便覺得委屈；遭受所謂的不公之後，便得提刀去斬學童洩憤；因見到官場遍布貪官，自己便可心安理得貪腐。

看似理由滿滿，其實都是藉口，根本原因就是這些人總把滿足私欲作為行事目的，利字當先，任何不顧道義責任之事皆可做，奶粉中添加三聚氰胺、製造假疫苗是為了賺錢，學術論文、學歷文憑、考試作弊產業化、規模化經營，說穿了，無非還是為了錢。