正論：拖延三月全跪低　香港治權陷末路

沒有最灰，只有更灰。延宕三個月的反修例政治風暴將香港攪得周天寒徹，暴力瘋狂升級，市民惶惶不可終日，林鄭月娥政府一跪再跪仍無法擺平亂局，人們寄望港府可以硬起來止暴制亂，詎料扶不起的阿斗就是扶不起，昨日林鄭向反對派全面跪低，正式宣布撤回修例。香港治權走上末路，未來盡是洋奴漢奸的天下，寧不悲乎！

林鄭月娥不敢面對記者，只透過電視播放預先錄影片段，提出四項行動，包括正式宣布撤回修例；加入前高官及大律師進入監警會審視連串警民衝突；偕同司局長走入社區聆聽民意，以及邀請專家學者研究房屋土地供應、貧富懸殊、青年向上流等問題，期望示威者停止暴力，透過溝通解決分歧云云。

眾所周知，撤回修例一直是反對派提出的「五大訴求」之一，港府雖然早已跪低，但一直迴避使用「撤回」字眼，只肯由「暫緩」變成「條例已死」、「壽終正寢」以及「停止一切修例工作」，箇中原因不言自明，除了出於林鄭剛愎自用的個性，更擔心一旦鬆口妥協，反對派就會得寸進尺，勢要逼迫港府連餘下四項訴求都要答應，包括特赦被捕人士及實行雙普選等。最終結果就是引火燒身，正如國務院港澳辦所指，反中亂港集團奪取特區管治權，對抗中央，從而把香港變成獨立或半獨立的政治實體，令「一國兩制」名存實亡。

拖延了三個月，堅持不撤三個月，港府終究不堪壓力而徹底跪低，早知今日，何必當初！正如有人質疑，港府既然無膽企硬，始終都要向反中亂港派、漢奸派、禍港派、反對派、港獨派投降一跪，為何不在一開始的時候便直接撤回修例？為何要無辜市民承受沒完沒了的暴亂日子？為何要小商戶被迫落閘生計不保？為何要機場鐵路等基建命脈一再遭受打砸破壞？為何要令香港國際聲譽重重受創、競爭力一落千丈？

由此可見，這一句遲來的「撤回」代價實在太大，反中亂港又贏一次，進一步助長洋奴漢奸的氣燄。回歸廿二年，反中亂港鬥爭足足廿二年，每一次都是反對派得勝，每一次都是港府以至北京跪低。由二十三條立法功虧一簣，到國民教育半途而廢，再到政改一拍兩散，以至特首換完一個又一個，甚至連民生政策也是推出一項跪低一項，「反中亂港一鼓作氣，愛國愛港一仆一碌」始終不變，總指揮壹傳媒黎智英更是每一次都「死不去」，有人形容漢奸黎比曱甴更「襟死」，不可謂不貼切。

以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。港府向反對派全面下跪，以為釋出善意就能換來和平，如果不是太傻太天真，就是龜縮卸責。這除了在客觀上引起愛國愛港陣營不滿，令三個月來打生打死的警隊心灰意冷，根本起不到任何止暴制亂的效果。

君不見，網絡群情洶湧，對林鄭撤回修例毫不領情；反對派則繼續唯恐天下不亂，批評撤得太遲，堅持五大訴求缺一不可，繼續將矛頭指向警隊，潛台詞是要林鄭下台，實行雙普選，完成未竟的奪權大業。

至於所謂落區溝通，建立溝通平台，邀請專家出謀獻策，無非老調重彈，全屬廢話。這些舉措特區政府做足廿多年，深層次矛盾不但從來沒有解決，反對派反而愈加囂張，施政困難重重。可以肯定，港府示人以弱，只會自取其辱，未來漢奸只會更加猖狂，暴力只會更加升級，暴亂只會更加瘋狂，香港想有安樂日子，難矣！

事實上，這是一場顏色革命，背後是中美角力，根本不是退讓妥協就能解決問題。美國總統特朗普毫不忌諱將貿易戰與香港反修例掛鈎，赤裸裸地敲詐中國；美國國會日前更揚言下周復會即討論《香港人權與民主法案》，甚至修改《香港政策法》，擺明不夾死中國不罷休。明乎此，港府如何跪低，如何退讓，都不可能得以苟延殘喘，更不可能指望反對派收手。

風雨如晦，雞鳴不已。中央收回香港管治權廿二年，主權回歸治權不歸，高高在上仍是港英餘孽，呼風喚雨仍是洋奴漢奸，愛國愛港仍是原罪，說到底是中央錯將「五十年不變」當成「五十年不管」，以為換了一面旗幟就萬事大吉，結果現在連區旗、國旗都掛不穩，不是遭人丟落海就是被人燒毀，證明妥協忍讓根本沒有出路。

中國正面對一場由內外反動派聯手策動最瘋狂的夾擊，貿易戰兵凶戰危，反修例滑向恐怖深淵，反動派張牙舞爪，傾巢而出，一切都朝着惡化方向發展。毛澤東說過，「一切反動派都是紙老虎。」香港何去何從，中央能否力挽狂瀾，是否敢於打紙老虎，只能拭目以待。