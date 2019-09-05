功夫茶：聖旨未到腳先震　四肢趴地玉九孫

不切不切終須切！阿哥，切乜膶啊？哦，功夫茶唔係要切豬膶，家陣豬瘟又來襲，食都食鵝肝喇。鵝鵝鵝，一提起嗰位廢噏當秘笈，驚青到出去恤個髮都話擔心畀人圍嘅娥特，真係一股怒火湧上心頭，佢尋日終於撤回修訂《逃犯條例》嘞！

呢，家陣香港面對如瘟疫般嘅反修例暴亂，暴火焚城就快三個月，虧條鵝腸呢頭話自己「有信心帶領香港走出困局」，嗰頭就向反對派一跪再跪，仲要跪到四腳趴地，知唔知醜字點寫啊！

嗱，大家一定記得，反修例風暴爆發冇幾多日啫，正式秋風都未吹到，林鄭已經又道歉又暫緩又停止修例，更自縫壽衣宣告條例「壽終正寢」，號稱「好打得」嘅佢，空洞派第一招「鵝腸穿雲」未及使出，已經露底喇！先跪一隻腳，另一隻腳就震吓震吓好似斷咗腳筋吊吊揈咁，震多兩震仲唔雙膝一軟，長跪不起咩！

喂，古代官員都係見到聖旨先會下跪，家陣娥特跪出癮，趴成癖，中央都未叫佢跪，佢就跪唔切！一見反對派、港獨派、漢奸派、禍港派，不管風吹草動，抑或誰人放個臭屁，都以為天塌下來，娘要娥再嫁人咁款，有冇搞錯！卒仔都識冒死向前進，你條娥腸卻倒後褪，基因突變成玉皇大帝第九個孫，即係玉九孫囉！

家陣滿足咗反對派第一個訴求，兩隻腳震過貓王咁下跪，咪忘記，反對派「欲壑難填」，撤完肯定仲有訴求，即係玉九孫式下跪，四隻腳趴低咁跪，朝天蹬腿求饒都未夠，唔通屆時你又再落力表演下跪，尋且四點盡露，傾情演出咩！跳繩就有花式跳繩啫，乜原來跪都有咁多花款！功夫茶但知一個政府乜政策都跪，行己無恥，沒有一點大丈夫氣象，何來「信心」止暴制亂，咁同童子操刀，倉皇上陣，有乜分別呢？

功夫茶不禁諗起，清朝大貪官和珅被「賜死」之前，喺牢裏傷感地寫咗《上元夜獄中對月兩首》，其中有兩句咁講：「對景傷前事，懷才誤此身。」一個死到臨頭嘅貪官，至死都覺得自己一身才華害瓜佢！阿哥，這大抵係所謂「性格悲劇」吧？今觀乎娥特，佢唔係選擇做一個戰死方休嘅戰士，而係一味以為自己年年考第一、有執行力，叻到不得了，結果出咗事就冇鞋挽屐走，選擇做一隻喪家之犬！

呢，香港正面臨百年難得一遇嘅衰世，正正需要一個「志不求易，事不避難」嘅行政長官，可惜啊，中央又睇錯人，唉！

魯迅講過，有缺點嘅戰士終竟是戰士，完美嘅蒼蠅也終竟不過是蒼蠅。今娥特仲衰過隻蒼蠅，連嚶嚶地叫嘅力氣都冇，你嘅冇能樣亦告訴大家，未戰先降，好打有限！功夫茶shame on you！