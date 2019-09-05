回歸二十多年後，香港的優勢只剩下國際金融中心的功能。除此以外，香港的法治體制和文化在近月的示威暴亂中顯得脆弱，不堪一擊。空運的優勢隨着暴民圍堵破壞機場，以及國泰一些員工的政治暴行而正在崩潰。深圳與廣州的第二機場的發展也如海運那樣，準備把香港替代。

即使是國際金融中心，二十多年的不作為，對比新加坡的努力，香港很難保得住全球第三大國際金融中心的地位。在全球二十四小時的運作體系中，香港亦正被新加坡取代作為亞洲的樞紐而與倫敦、紐約並列。

香港的問題是不知己也不知彼，卻在不作為底下充滿不知何來的自我優越感。

事實上，香港金融中心的國際性遜於回歸前的九十年代上半期，現時主要資金是內地的資金與內地在國際體系循環的資金。在香港設有地區總部的企業，以內地企業為主，遠超美資及其他外資企業。香港的股市及衍生工具市場以A股（包括H股）為主，財富管理的基金乃至保險投資也是以內地資金為主。

從國際化程度與服務多元化而言，香港絕對比不上新加坡，唯一優勢及可以藉此壓倒新加坡的是中國內地因素，但是這個因素可以逐步離岸化和部分轉移至深圳。香港的在岸金融業務已飽和並且難以擴展，而離岸服務也可以轉變為從屬於深圳為主的金融產業鏈，香港回復到窗口的作用。離岸業務數額可以很大，但只是資金在帳戶間流轉，產生不出足夠的就業與知識來。在岸與離岸沒有緊密的連接，甚或分割起來，香港大有機會倒退至英屬維爾京群島等一類的離岸金融中心，數字風光，但實質經濟卻萎縮和脆弱不堪。

近月來的所謂「光復」與「革命」，全無考慮到實質經濟，反而肆意破壞香港的國際連接和市場制度基礎的法治法制。這些原來的優勢都不是甚麼民主、人權、自由所創建的，因而即使他們「革命」成功，經濟與體制的破壞是不可以恢復。這樣的政治不過是巧立名目，也是自欺欺人的「攬炒」或玉石俱焚。

當海運已經落後，空運也被破壞，在內地因素轉變之後，香港的國際金融中心只成空話，倒退至離岸中心，養不起現在這麼多的金融和專業的就業者。國際企業也容易轉移至深圳，留下空殼總部在香港。

香港成者是內地因素，敗者也是內地因素，只不過是港人自己破壞支撐香港繁榮發展的內地因素。學生反智和少不更事被人利用，其餘的成年人卻是無知無覺無恥地把香港與自身陷於末路，可悲也可恨。