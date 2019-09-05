九七回歸，實施「一國兩制、港人治港、高度自治」最凸顯的一道「政治風景線」，就是香港存在一個反對派。它可以通過選舉進入立法會，可以被政府、行政長官委任各項公職。反對派的存在是「一國兩制」的應有之義，又是資本主義制度運作的應有之義。

對此，「一國」和中央理所當然的認可，香港《基本法》和本地法律也「法」所當然的認可；港人和國際社會更認為這是香港實施「一國兩制」的一個標誌，並希望通過他們的表現監督特區政府施政和「一國兩制」的落實，觀察九七後香港自由、民主、人權、法治的狀況，此乃「有建設性的反對派」、「良性反對派」、「對一國兩制有促進作用的反對派」。

可惜，天不遂人願，反對派也不遂人願，皆因他們的政治出身有兩大類，一是打心眼兒裏抗拒中國收回香港，滿腦子崇洋媚外，戀殖癖深入骨髓，堅決要以切割、對抗方式處理「一國」和「兩制」關係、內地和香港關係。二是反共仇共，為反共而反共，凡是共產黨幹的事都是壞事，凡是共產黨說的話都是謊話，都不能信，都要反。在他們眼裏，「一國兩制根本就是騙局」，「共產黨對香港好、送大禮，那是假惺惺，心懷叵測，為了收買人心，最終吃了香港」；只有打倒共產黨，香港才能「保證原有的資本主義制度和生活方式」。因此，他們逢中必反、逢共必反。

這樣子的反對派，中共一直容忍，在「一國兩制」框架下把他們當成「人民內部矛盾」處理，儘管他們早已把共產黨當成不共戴天的敵人，他們的所作所為早成敵對勢力。直到今次，他們勾結外國勢力發動反修例風暴，發動旨在徹底推倒「一國兩制」、危害國家主權、安全、奪取香港管治權的顏色革命，為實現港獨和分裂國家鋪平道路，這才逼得北京不能不以敵對勢力視之，對他們的暴亂和奪權革命不能再在人民內部矛盾的範疇內解決，他們已成國家的敵人、香港的敵人，和他們的矛盾已是敵我矛盾。性質如此轉變，實乃他們自己造成。有朝一日，他們被北京當敵人處理，切莫怨天尤人。