先生之志大矣，先生能力不足。林鄭月娥聲稱有信心帶領香港走出困局，可惜人們見到的卻是另一番情景。暴力衝擊沒完沒了，不但沒有平息迹象，反而不斷升級，單是剛過去的8‧31多區騷亂，黑衣暴徒就投擲逾百枚汽油彈，到處打砸破壞，留下滿目瘡痍，可見這班人已走火入魔，執意「攬炒」摧毀香港，林鄭的信心到底從何而來？

正如國務院港澳辦發言人指出，反修例示威已完全變質，暴徒搞亂香港，癱瘓特區政府，目的在於奪取特區管治權，現時已到了維護一國兩制的最重要關頭。實際上，中央早就將這場動亂定性為反對派配合外部勢力策動的顏色革命，是關乎香港管治權的鬥爭，是不可調和的矛盾，而林鄭至今還心存幻想，以為構建溝通平台就可以和反對派「真誠對話」，以為拖延就可以解決問題，簡直是異想天開。

要帶領香港走出困局，不是沒有辦法，關鍵在於港府有沒有勇氣。社會各界要求盡快實施《緊急法》，這正是止暴制亂的最佳利器，港府還在猶豫甚麼？有關條例不需經過立法會，只需行政長官會同行政會議通過並刊憲，就可以立即實施，直截了當，何樂而不為。反對派刻意將《緊急法》說成洪水猛獸，聲稱會影響香港金融中心地位云云，根本是妖言惑眾。過去港英政府可以動用此例，為何今天不可以？任由黑衣暴徒繼續鬧下去，香港勢必徹底毀滅，何止影響金融中心地位？

治亂世，用重典。在《緊急法》之下，凡是未獲批准的三人以上集會都可控以非法集會，警方並有權禁止煽動性廣播及張貼煽動性標語，更可以毋須理由拘押疑犯長達一年之久。這既是對付黑衣暴徒的撒手鐧，更是對付不良傳媒的尚方寶劍，香港之所以鬧到如此地步，正是因為毒蘋果不斷煽風點火，此毒不除，香港永無寧日。而當務之急是禁止示威蒙面，令黑衣暴徒無所遁形，看他們還敢不敢如此放肆。