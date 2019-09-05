一條接近百年歷史的古老法例，竟然成為政府的救生圈。三個月來反修訂《逃犯條例》引發的暴亂未平息，警方至今拘捕逾一千一百人，但暴力繼續升級，各界促請政府從速實施《緊急情況規例條例》，特首會同行會認為屬緊急情況或危害公安的情況時，可以訂立任何認為合乎公眾利益的規例，包括延長羈押被捕人士時間、禁止示威時蒙面、甚至禁止網上平台及社交軟件號召聚眾示威。

《緊急法》是上世紀二十年代訂立，六七暴動之時，港英政府曾據此法頒布多項緊急法令。不少人覺得香港現時動亂情況堪比當年，特首應出動這把尚方寶劍止暴制亂。由於現行條文可賦權政府管制海陸空運輸、進出口及生產，亦可沒收財產，惹來憂慮影響香港的國際金融中心地位。但香港經濟至今已受到嚴重影響，遊客卻步，旅遊業首當其衝，零售業一蹶不振，連鎖反應出現裁員潮甚或倒閉潮，據估計數十萬家庭生計受到影響，樓價及股市亦有可能大跌，到時負資產湧現，上街抗議甚至尋死，不是危言聳聽，而是曾經發生過的事實。若不及時阻止危機擴大，到時外資撤走，香港經濟宣布失救，那就死得人多了。

反對派當然不希望實施《緊急法》，於是又動員喉舌去妖魔化這法例，就像當初對付《逃犯條例》修訂一樣，故技重施，指變相令香港成為獨裁統治。這根本是本末倒置、倒果為因的說法。若果情況不緊急，又何需實行《緊急法》？是誰令香港進入動亂狀態？而且法例一早已經存在，證明有其需要，多年來又不見有人出聲要廢除，現在才大做文章，顯然是和反對修逃犯例一樣，深怕實行後難逃法網，鋃鐺入獄，身家也不保。一干泛民主派議員更加人人自危，有些怕議席不保，有些怕爭奪管治權陰謀成泡影。當年六七暴動峻法收效，現在用來對抗顏色革命也是迫不得已。