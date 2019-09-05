國民黨總統參選人韓國瑜最近民調不斷下滑，聲勢大不如前，因而傳出國民黨可能啟動「換瑜」風聲，如果真有此事，或是有國民黨高層真心想這樣幹，不斷「吹風」試探黨內反應，國民黨這家百年老店一樣可以「打包」。明年總統大選及立法院選舉，可以不用選了。

韓國瑜日前開直播闢謠，他說，「黑韓產業鏈」如今正蓬勃發展，對於有網絡媒體報道，藍營高層派人到北京與國台辦討論「換瑜」，韓國瑜認為，相信以國民黨高層的智慧，不會做出這種事情，但若這件事是真的，「那就是國民黨黨部腦袋進水了！」操弄「郭王柯」結盟，企圖裂解國民黨的台北市市長柯文哲隨即踹上一腳：「國民黨常常腦袋進水啊。」柯文哲表示，台灣這種政黨初選全民調方式，在兩極對立的情況下，變成是對方陣營進來灌水，「我常常開玩笑說，韓國瑜是民進黨提名的」。原來如此，怪不得柯P要力挺初選落敗的郭台銘退出國民黨獨立參選總統了。

韓國瑜成為眾矢之的，綠營「黑韓」，甚至散播不利韓的謠言，這是政治鬥爭，十分正常，但由國民黨黨內及其周邊傳出的甚麼「換瑜、備胎、棄保、郭當立法院長、韓郭配」等不同版本，再加上柯文哲、宋楚瑜等勢力的攪局，就真是非常詭異。究竟國民黨高層腦袋裏在想些甚麼呢？傳聞愈傳愈多、愈傳愈逼真。國民黨主席吳敦義雖然多次否認「換瑜」，但這些傳聞足以擾亂軍心，影響選情。韓國瑜聲勢受挫，藍營信心不足，這場仗還可以打下去嗎？此外，韓國瑜初選勝出，郭台銘、王金平不爽，韓「求見」不果，至於吳敦義更是連見郭台銘一面都十分困難，試問又如何整合？國民黨之前還被動地等待「郭董」以大局為重，但郭台銘「中秋起義」已無懸念，此時此刻不必再繞着郭王柯三人轉，而是應該展現全黨團結的氣象，凝聚力量全方位進攻。

相比之下，民進黨一樣有黨內鬥爭，而且是殺到見血，但它的愈合能力極強。去年九合一選舉後，蔡英文聲望低迷，獨派大老逼宮，拱「獨派金孫」、行政院前院長賴清德參加總統黨內初選，蔡陣營強力反撲，無所不用其極，脅迫黨中央多次更改初選流程及制度，加上「辣台妹」檢到「香港反送中」這把槍，聲勢更盛，終於擊敗賴清德成為民進黨總統參選人，後者承認敗選並表示支持小英，然後聲沉影寂。民進黨在九合一選舉重挫，但短短半年的時間就由分崩離析到整合成功重新上路，蔡英文民調和聲勢亦穩定成長。整軍經武的民進黨，對付一個已亂作一團的國民黨，結果如何，不問可知。