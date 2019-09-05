香港自甘墮落，將法治優勢和安全城市一手摧毀，第一個得益的是老對手新加坡。新加坡旅遊局公布，今年七月該國酒店的平均入住率升至近九成四，創下十四年來新高，酒店每晚平均房租也創下四年來最高紀錄。這還不止，原定十月中在港舉行的全球健康峰會，主辦方已決定移師新加坡。

香港會展中心地位本來已被新加坡、澳門、深圳等地不斷追趕，現在更可正式宣告壽終正寢。這正是反對派和示威者求仁得仁的結果，他們樂見香港「攬炒」，但對於只想安居樂業的絕大部分香港市民來說，香港經濟支柱不保，意味經濟轉差，百業衰退，失業率飆升，輕則凍薪減薪，重則飯碗不保。仍然堅持「不割席、不譴責、不篤灰」的「有良知香港市民」，亦即是最令人不齒的縱暴派，其他香港人可以和你們割席嗎？你們希望失業瞓街，為何要其他香港人陪葬？

香港之所以淪落到今日的地步，除了港府顢頇無能，只知投降跪低，一味龜縮卸責，更因為市民不敢挺身而出止暴制亂。人們出於怕事心態，擔心被暴徒網上欺凌或暴力對待，即使多麼看不過眼也默不作聲，任由暴徒們和縱暴派為所欲為，終於將香港推向萬劫不復的深淵。其實，沉默等於縱容，姑息養奸等於助紂為虐，再不奮起止暴制亂，所有人都是輸家。

當然，解鈴還須繫鈴人，要徹底撥亂反正，港府必須有所作為。《緊急法》被提出後，社會要求港府果斷引用的呼聲一浪高於一浪，一旦香港實施此法，毋須經立法會審批，港府及行會也可即時實施禁蒙面法、禁止示威集會、審查不良傳媒、拘捕暴徒等等，可見此法威力巨大。從漢奸黎等人對此顯得氣急敗壞觀之，《緊急法》確是擊中他們的要害。現在最大的問題還在於林鄭，種種迹象表明她「身在漢營心在曹」，只要有人繼續從中作梗，香港都不可能回復安寧。