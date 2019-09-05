以下的問題筆者講過N次，說當代社會第一大危機，是人們普遍的判斷能力薄弱，因為錯判問題或錯判投票對象，往往將社會帶入死胡同。

五四運動被稱為中國的啟蒙運動，今年正逢一百周年，一百年後的今天，其實應該開展另一場啟蒙運動，事關當代人，尤其是不少香港人，蒙昧太甚，容易為人所惑，根本不懂得怎樣去判斷問題。如今此地正逢數十年未見的政治危機，這一場危機實際上甚是冤枉，正是由大量愚昧之人的一連串集體誤判所致。

誤判之一：修訂後的《逃犯條例》未必是甚麼洪水猛獸，考諸中國過去從外地引渡犯人回國的案例，幾乎沒發生過甚麼冤假錯案。

誤判之二：修例既不是甚麼天塌下來的大事，香港人即使不希望繼續下去，也可以用較低調平和的方式去爭取，根本不必動輒掀起「百萬人」的大示威，再用暴力方式作抗爭。北京不是突然宣布要取消「一國兩制」，單為修例如斯小事，卻弄到要跟中央生死相決的樣子，不少香港人是錯判形勢了。

誤判之三：京港政府畢竟也肯從善如流，接受了示威者的根本要求，宣布修例工作已壽終正寢。但那「百萬」港人不知基於甚麼腦袋，竟判斷出抗爭運動仍要繼續，而且還不斷將行動升級，不惜讓整個香港局部停擺。而他們一直相信是神聖不可侵犯的所謂「五大訴求」，五點之間卻是互相矛盾的，譬如一方面要成立獨立調查委員會，研究整件事的性質、責任，但如今性質未定，卻又要求政府撤銷暴動的定性，根本是自打嘴巴，而竟然有不少港人會認為這「五大訴求」是合理的。

誤判之四：抗爭是要討價還價的，奇怪的是，很多香港人卻認為Be Water的抗爭可取。這種模式沒有明確的領導者，沒有可以談判的代表，易放難收，其實是最不可行的。