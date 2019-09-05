「志不求易，事不避難」，對於「可以選擇的話會即時辭職並深深致歉」嘅林鄭月娥來說，現在看來已經是一個笑話，笑話的背後亦再次證明中央所託非人！阿姐，當前香江告急，港獨謀奪治權，狂言玉石俱焚，不惜「攬炒」之際，你作為香港特區的行政長官，此時此刻，不是「一婦當關」，而係「錄音訴心聲」，盡講洩氣嘅話，自揭底牌，向洋奴漢奸大派定心丸，指「中央不會出動解放軍」！

反修例風暴已經延宕三個月，無能政府止暴制亂無方，一味空談誤港，養一大班廢柴高官，司底驊固然戇到出面，怒火面前竟然廢話「調解」，一再放生惡貫滿盈嘅漢奸黎，而不是直接送條粉腸上法庭，再由法庭送條契弟去洗廁所，家陣竟是違反法治嘅公平正義，做其司法保護傘，簡直豈有此理！

至於教育局局長楊潤雄，國民教育搞唔掂，中學校園政治化亦如瘟疫蔓延，佢只能叫校方自行判斷及處理，你老味啊！請恕老朽無禮，你頂烏紗帽由老朽來戴，可能更似個人樣。仲有嗰個運房局局長陳帆，機場一再癱瘓，佢就賴禁制令冇用！冇用你有乜計先？難道一句冇用就可享用高過美國總統嘅年薪？被人怒轟混帳、窩囊仍然不痛不癢，反正個個面皮厚過犀牛皮，毫無羞恥感的依然好官我自為之，吹咩？

林鄭及其廢柴班子，更無一人是男兒，吾人更難奢望會有像林則徐那樣義膽忠肝、以「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之」明志的大臣！香港危如累卵，廢官卻一味龜縮，無視「為官避事平生恥」，只知拖字訣逃避現實！

毛澤東話齋：「我們要使錯誤小一些，這是可能的。但否認我們會有錯誤，那是不現實的，那就不是世界，不是地球，而是火星了。」林鄭死要面子，志唯求易，事當避難，活在火星，靠佢嘅「信心」帶領香港走出困局，不如靠火星人踏實些！行天下之大道，救港還看《緊急法》，暴燄焚城，面子何價？