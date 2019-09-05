「一支穿雲箭，千軍萬馬新北見！」韓國瑜將於本月舉行新北造勢大會，遇上極尷尬的困境，新北市長侯友宜可能不克出席，前市長兼「心上人」副手朱立倫避走日本，造勢大會頓成失勢大會。

藍營基層頗有微言，紛紛埋怨韓國瑜沒有做好黨內聯繫工作，只靠媒體隔空喊話，給予外界一個黨內不和的觀感。有人說：「與其用媒體說未來會見面，不如就直接先聯繫。」可見韓國瑜天生一張利口，行動力卻非常有限。倘若實屬非不為也，惟不能也，則反映韓朱之間仍存一條極大的鴻溝，也可解釋朱立倫為何訪美回台後又旋即奔赴日本。韓靠媒體放話，目的是軟性施壓，以群眾壓力逼人就範。

幸好黨主席吳敦義挺瑜挺到底，先在中常會肯定國民黨不會換瑜，不重蹈換柱的痛苦，近日更揚言告媒體誹謗，否認向大陸國台辦和郭台銘提出備胎計劃，暫時掃除了黨內各方的懷疑和臆測。大家只好收拾心情，接受現實，配合助選。台南的謝龍介出言相挺，卻諷刺地戳中了韓國瑜的痛處：「破解謠言非常簡單，只要造勢時大家站出來就對了。」當下的問題不正正是大家沒有站出來嗎？

返回原點，為何換瑜一說甚囂塵上？很簡單，它反映這個人該換，換掉之後勝算更大。有傳數據預測韓國瑜將會輸票一成，台北的徐巧芯更爆出黨內權威人士向她透露，韓在年輕人的支持度只有百分之九，該換不該換呢？畢竟他是初選而出，換瑜實在有違民主精神，也會令黨中央背負黑箱作業的罵名。這個該換而不可換的爛攤子應如何收拾？徐說：「鬼就在黨中央。」表面高喊團結，背後暗通款曲，如何化不可換為可換，令部分黨高層煞費思量。放出消息，不理孰真孰假，效用就是為換瑜的可能性爭取一線生機，再圖謀怎樣把這件齷齪事辦得好看。洪秀柱跑了九十日才被換，韓國瑜還有排擔驚受怕。