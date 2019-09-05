美軍撤出阿富汗的步伐又再邁前一步，阿富汗問題美國特使哈利勒扎德日前表示，與塔利班達成原則性協議，將在一百三十五天內從阿富汗撤離五千名美軍，並關閉五個軍事基地。

美國跟塔利班和談的其中一個最主要條件，是確保阿富汗不會成為阿蓋德以及伊斯蘭國（IS）的避難所，詎料言猶在耳，阿富汗首都喀布爾一個外國工作人員住區，旋即遭到自殺式汽車炸彈及槍手襲擊，造成百多人傷亡，其中大部分為平民，塔利班對事件承認責任。

事實上，即使被外界視為美國總統特朗普親密盟友的共和黨參議員格雷厄姆亦公開警告，美軍全面撤出阿富汗，IS等恐怖組織將會死灰復燃。他引述美軍駐阿富汗司令米勒稱，IS在阿富汗的分支除了在當地發動襲擊，更加密謀在美國搞事，塔利班根本無力節制，形容美國撤軍等於將國家安全「外判」給塔利班，是「瘋狂的行為」。

外來恐怖組織的威脅固然不可小覷，阿富汗內部各派系的權力傾軋，更將隨着美軍撤走而愈演愈烈。人們可以看到，華府一直與塔利班代表直接交涉，由艾哈邁德扎伊領導的喀布爾政府，基本上全程被排除在外。在塔利班的心目中，艾哈邁德扎伊政府只是美國人的傀儡，要談就直接跟後台大老闆談，因此，塔利班代表根本不願意跟喀布爾政府官員坐到同一張談判桌，充其量只是接受後者以「各界代表」之一的身份出席「座談」。

阿富汗即將舉行大選，艾哈邁德扎伊尋求連任，塔利班則乾脆杯葛大選，背後的心態跟拒絕與喀布爾官員「同枱和談」如出一轍──絕不為對方的合法性「背書」。

可以想像，沒有美國這個強權壓住場面，艾氏政府跟塔利班互不服氣，屆時國家將難以形成有效管治。跟前幾任美國扶植的總統一樣，艾氏在民間欠缺號召力，反觀塔利班經過多年發展，勢力日益壯大，有人估計該組織控制阿富汗近四成地區，與艾氏政權分庭抗禮。更令山姆大叔喪膽的是，塔利班的滲透能力極強，多次混入阿富汗政府武裝部隊加害美軍。幾年前美軍一位二星少將，就在巡視當地一所由美軍開設、協助培訓當地保安部隊的軍事學院時，遭「友軍」近距離開槍射殺。塔利班暗殺美軍的行動防不勝防，正是華府肯「放下身段」跟塔利班平起平坐談判的原因之一。

連阿富汗問題美國特使哈利勒扎德也承認，和平協議目標是停戰，並減少暴力衝突，但現時暫未有停戰協議。歷史不會重複，但往往驚人地相似。當年蘇聯撤出阿富汗，加上其後也解體，無力繼續援助阿富汗親蘇政權，當地遂出現軍閥割據的亂局，結果塔利班脫穎而出取得政權。諷刺的是，塔利班當年因為反蘇背景，一度為美國政府所支持，想不到最終養虎遺患，山姆大叔親手搬石頭砸自己的腳。今日美軍拍拍屁股走人，恰如當年蘇聯在阿富汗抽身而去，新一輪內戰隨時一觸即發。阿富汗的慘痛經歷告訴世人，任由外國勢力介入，最終受苦的只有本國老百姓。