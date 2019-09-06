產評：英國脫歐陷亂局　歐經濟百上加斤

英國首相約翰遜上任不到兩個月，在處理脫離歐盟問題上便連番受挫。英國國會不但否決無協議脫歐，亦否決了提前在下月中大選的建議。面對十月死線，若英國到時無法達成脫歐協議，必然會重創英國經濟，並牽連歐盟。即使歐洲央行減息放水，只怕亦難以對抗全球經濟逆風！

十月底脫歐限期臨近，英國政壇博弈白熱化。英國議會復會的首次投票結果，阻止了無協議脫歐，亦否決了提前於十月中大選的動議。換言之，英國如今須與歐盟達成新的脫歐協議，或取得英國國會同意無協議脫歐，若在十月十九日之前無法達成，英國須向歐盟提出延後脫歐限期至明年一月底。

要知道，英國自一六年公投脫歐之後，已拖拉了三年。期間英國社會嚴重撕裂，並對政、商界帶來重大的衝擊。觀乎前首相文翠珊疲於奔命仍落得黯然落台的下場，約翰遜的姿態是，不惜冒着硬脫歐的風險，亦要在十月限期前將事情落實。可惜如今硬脫歐議案已遭否決，亦無法提前大選，那眼前就要趕在十月死線前達成協議。

由於英國內部在脫歐協議的條款上存在重大分歧，十月前達成協議的難度甚高。歐盟與英國經濟本來就是唇齒相依，歐盟既是英國的主要出口市場，亦是英國的主要進口來源地。若最終英國國會再次表決並同意硬脫歐，此後英國企業被加徵關稅，大量進口英國的資源報關需時更長，甚至出現短缺等問題，而歐洲企業亦會大量撤出。英國央行曾警告，脫歐最差的情況，將令通脹升至5.25%、失業率升至7%，樓價大跌和英鎊貶值，經濟增長將由高位急跌，可見問題嚴重。

至於歐盟，如今作為經濟火車頭的德國亦在苦撐，債息已跌至負利率，而面對中美貿易戰，全球車市需求疲弱，拖累經濟連續兩季負增長，即陷入所謂的「技術性衰退」。歐元低迷、德國債務高企，本身就嚴重困擾着歐盟的經濟前景。若然英國真的硬脫歐，只怕會令整個歐洲經濟雪上加霜，減息放水亦未必有用。

更令人擔心的是，若美國將貿易戰矛頭指向歐盟，必將引發金融動盪。全球各主要經濟體正在鬥衰，屆時即使美股不濟，經濟進入衰退期，但因為已有歐洲和中國經濟墊底，美元霸主地位依然牢固。

下月便是股災月，到底英國能否如期達成脫歐協議，抑或以硬脫歐來迫使歐盟讓步避免攬炒，結果將對全球股匯市場有極深遠的影響。