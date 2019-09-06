神州觀察：全民滅鼠有獎　不如懸紅打貪

江西贛州市近日發起「全民滅鼠」活動，規定滅鼠有獎，每隻老鼠可領五元，引發社會廣泛關注，有網民就揶揄「貓要失業了」，認為最終還是淪為形式主義。

據報贛州市章貢區發出公告，鼓勵廣大市民通過設置鼠夾、捕鼠籠、黏鼠板等自發開展滅鼠。捕捉到的老鼠，通過密封裝袋裝好，可到附近村、社區居委會兌換，並將按照每隻五元的標準予以獎勵。與此同時，贛州大余縣也發布消息，在城區範圍內開展全民滅鼠活動，只需要提供「鼠尾巴」，即可領取五元獎金。

眾所周知，老鼠能傳播的疾病多達五十多種，有的疾病不但具有很強的傳染性，嚴重時還會危及生命，對群眾的健康安全具有極強危害性。地方政府發動群眾參與滅鼠，並給予適當的資金保障也無可厚非，但活動背景和有獎舉措，又不免引起爭議。

據內媒指，全民滅鼠是因為贛州市目前正在全力創建「國家衞生城市」，因而令人質疑創建成功後，活動就此終止。若如此，滅鼠有獎就是具有極強指向性和功利性的一項突擊工作，仍然是形式主義而已。另一方面，滅鼠有獎規定落實亦存在漏洞。比如不排除有人用其他地區的老鼠領獎，甚至鋌而走險飼養老鼠牟取利潤。這些作弊手段該如何甄別，老鼠該如何識別、違規該如何處理，都給當局提出了難題，給行政工作又增加了負擔。

近年內地評選衞生城市或文明城市，各地都有類似的地方獎勵性舉措，例如安徽滁州近期曾推出「檢一公斤煙頭兌換六十元現金」的規定，結果評選結束，獎金就縮水，改為獎勵毛巾或肥皂，價值約十元，一場轟轟烈烈的活動，不到半年就無聲無息結束。既浪費公帑，又浪費大量人力、精力，最終還難以達到預期的目的。城市鼠患成災，主要是「髒亂差」的衞生環境所引發，所以，滅鼠需要改善衞生環境，並呼籲公眾提高公德及環保意識，勿亂扔垃圾，相關部門還要對「老鼠出沒」重災區統一投藥。通過這些辦法，才能更好遏制鼠患。

其實，內地不僅城市有鼠患，官場也是「鼠患」成災，而且隻隻都是「碩鼠」，「官倉老鼠大如斗，見人開倉亦不走。健兒無糧百姓饑，誰遣朝朝入君口？」與威脅百姓健康的老鼠相比，這些官倉老鼠對社會的危害更大，動輒貪腐上億元，瘋狂吞噬民脂民膏。尤其是，當局持續六年的反腐風暴，官倉鼠卻愈掃愈多。

當局不妨官場也「滅鼠有獎」，出台重獎舉報貪腐措施，拿出貪官們部分非法所得作為獎金，返利於民，如此一來重賞之下必有勇夫，必能掀起一股舉報貪官的熱潮，而貪官有如「過街老鼠，人人喊打」，又何愁社會沒有風清氣正？