世界視線：下台後不出惡聲　馬蒂斯政壇異數

美國前國防部長馬蒂斯最近推出新書，他對總統特朗普的觀感如何，成為外界最關注的焦點。然而從傳媒的引述可見，馬蒂斯在書中似乎沒有驚天動地的「爆料」，最「近磅」的一句可能是「一名辯論家的角色不足以成為領袖，領袖必須具備戰略敏銳度；當麻煩出現時，那些與美國同一陣線的國家要得到尊重。」

事實上，這也是導致馬蒂斯掛冠求去的最後一根稻草。特朗普去年突然宣布從敍利亞撤軍，馬蒂斯隨即提交辭呈。他在信中表示，「總統有權提名一位觀點相近的國防部長」，含蓄地點出了特朗普的狹隘偏聽。

有報道指，馬蒂斯在私底下對總統持更嚴厲的批判態度。他曾說過，美國的最強大力量，是帶領一眾盟友團結一致，如果他本人無法協助總統做到這一點，惟有請總統另請高明。有報道更指馬蒂斯曾面諫特朗普，強調從敍利亞撤軍，美國就會在戰爭中輸給伊斯蘭國（IS），他不想成為「被伊斯蘭國打敗的那位國防部長」。

然而馬蒂斯畢竟是特朗普內閣中為數有限的幾個「成年人」之一。跟前白宮幕僚長凱利一樣，馬蒂斯離職後謹守「君子交絕，不出惡聲」的原則，即使現在宣傳新書，也沒有逾越這條界線。恰恰相反，馬蒂斯認為官員在重要政策層面跟總統出現嚴重分歧，最「堅決」的「抗議」方式莫過於辭職明志，辭職後應給予仍然留在政府的管治團隊以更大空間，透過實踐證明政策的正確性。

去年有自稱特朗普政府高層官員，在《紐約時報》撰寫匿名文章，除了力數特氏施政漫無原則、鹵莽行事，且一貫的反媒體、反自由貿易及反民主；指白宮內部存在「抵抗運動」，透過暗中拖後腿、陽奉陰違等手法大拖特朗普後腿。被問到對「抵抗運動」有何評價，馬蒂斯大大不以為然，指如果是他自己有如此重大不滿，會毫不猶豫在文章中署名，絕不會「端起碗來吃肉，擱下筷子罵娘」。

馬蒂斯所言其實只是從政者的最低標準，然而環顧今日的美國，上有總統將人才當奴才用，下有官員吃裏扒外自我拆台，馬蒂斯的「老派」可說是一股清流。