正論：跪低助長暴力　投降自取其辱

治亂世，用重典，這是簡單不過的道理，當中卻包含大決心大智慧，而這恰恰是港府所欠奉。正當外界期望港府硬起來，引用《緊急法》止暴制亂之際，林鄭月娥卻反其道而行，再一次向反對派投降跪低，宣布撤回修例。但別說反對派毫不領情，暴亂更是沒完沒了，何謂自取其辱，這正是完美示範。

反對派逢中央必反，逢港府必反，向來不憚以最壞的惡意來推測別人，林鄭自稱釋出善意，結果又招徠他們上綱上線。例如示威者連正常議事程序都質疑，為何撤回修例要由保安局局長在立法會提出，建制派若不投票通過是否無效；又例如一口咬定林鄭扮可憐，提出「四大行動」無非為實施《緊急法》鋪路，企硬五大訴求缺一不可。當反對派不奪權不罷休，當官民互信蕩然無存，林鄭做甚麼都是吃力不討好，「以對話代替對立」同與虎謀皮無異。

可以看見，「四大行動」根本無法止暴制亂，暴徒當晚已四出圍堵警署和衝入港鐵站內大肆破壞，更有港鐵站長被暴徒推倒在地拳打腳踢，無法無天。及至昨日，大學和中學罷課依然持續，嶺南大學更有大批學生湧入行政大樓大吵大鬧，惡形惡相要求罷免校董及見校長；大埔區議會更因為反對派和建制派爆發衝突而流會，民生議題再次成為犧牲品。整個社會烽煙處處，行政立法陷入空轉，市民惶惶不可終日，林鄭一味堅持「大和解」，如果不是天真無知，就是不戰而潰，將管治權雙手奉送。

最令人咋舌的是，警方拘捕多名意圖襲警的暴徒，檢獲多把氣槍、子彈、武士刀、錘仔等攻擊性武器，連同較早前在警署外拘捕身懷汽油彈、欲製造粉塵爆炸的暴徒，加上已有警員在葵涌被斬至垂危，疑與反修例有關，在在顯示暴徒喪心病狂，暴力不斷升級，已到了招招攞命的程度。港府示人以弱，投降跪低，不就是助紂為虐，置前線警員的生死於不顧嗎？

正如中央三令五申，這是一場顏色革命，目的是顛覆特區政府管治權，將香港變成獨立或半獨立政治實體，對抗中央，令「一國兩制」名存實亡。反對派和暴徒亦毫不諱言現在是「時代革命」，林鄭不落台、不廢掉警方武功、不實行雙普選不收手。敵我矛盾是不可調和的，何況反修例風暴背後是中美角力，是外部勢力急欲置中國於死地的狼子野心，港府該做的是團結一切可團結的力量，以強硬手段打擊敵人，尤其是將槍頭對準幕後黑手壹傳媒黎智英，否則只會自取滅亡，屆時後悔已經太遲。

屋漏偏逢連夜雨。港交所昨日發生前所未見的電子交易系統故障，被迫暫停下午所有衍生產品市場交易，損失不菲。值此風雨飄搖之際，多麼匪夷所思的亂象都有可能發生，儘管今次故障只是內部技術問題，但萬一下次有人惡意攻擊交易系統，後果必然是災難性。說到底，止暴制亂惟有強硬一途，既然港府要槍有槍，要法律有法律，《緊急法》能擊中洋奴漢奸的要害，又有中央全力支持，還有甚麼好猶豫呢？