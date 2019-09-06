功夫茶：恍如太監食偉哥　撤回依然硬不了

蜑家婆攞蜆，第二篩啦！呢句廣東俗語幾抵死㗎，因為啲蜆藏喺沙石下面，要撈必須將上面層沙撥去，第二篩先有蜆。嗱，「篩」同「世」音近，呢句嘢係窒人：你想成功咩？今世咪使旨意，第二世喇！

呢，娥特剛於私人場合訴心聲，話出去洗個頭都驚畀黑衣人圍，於是哽咽指「若可選擇會第一時間辭職」，一個原本「好打得」嘅行政長官，忽然間變成深宮怨婦，又好似徬徨無助嘅失身少女，唉，真係我見猶憐。之不過，活着能坦白，娥特條頸，原本硬過屎坑石頭，挺咗三個月，突然失鈣，趴趴趴的塌下來，不撤不撤不撤──最終喺一聲雞啼下，還是宣布正式撤回修例。

功夫茶都係嗰句：一撤就輸到趴街！想大和解解困局，第二世喇！家陣先來撤，反對派一句「錯過時機，撤得太遲，抗爭到底」，你睇，咁唔係自討沒趣係乜啊？太監食偉哥，始終都係隔夜油炸鬼，邊有火氣！淨係條脷發下發下，有銀用咩，只會顯得更加氣急敗壞樣衰衰！所以話，好多嘢勉強不來，自己一廂情願，一撤咪玩完囉！

質本潔來還潔去，都要本身係「潔源體」至得㗎！明明一身賤骨頭，善跪愛趴低，又豈能不「性愛趴來還趴去」，跪到一地污泥，你估就會長出一朵蓮花？眼前反修例暴火焚城，娥特以為一撤可定江山，又扮迷失十字街頭嘅少女：「請大家想一想，我們是否應該透過對話，為香港找尋出路？」簡直嘥氣。

功夫茶話佢係「空洞派掌門人」，真係冇話錯佢，盲嘅都睇到，呢場反修例暴亂已完全變質，連中學生開學禮對住校長老師都唔唱國歌，仲一味嗌口號「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」，好似洗咗腦咁款！

喂，反對勢力滲透力幾咁強勁，危城幾咁告急，娥特你唔係仲埋首沙堆扮睇唔到啩？你提出嘅走入社區對話，邀請專家學者向政府提建議，邀請「林粉」同海外專家加入監警會，全部都係太監食偉哥，有想法，冇辦法，變成「silent air」，即係「嘥×氣」咋！

反對派講到明要「攬炒」，洋奴漢奸就講到明要奪取特區管治權，家陣娥特不戰而降，一跪再跪想跪出個未來？功夫茶想起一個笑話，話說有一太爺（知縣）問書辦（衙署中掌握文書）曰：犬字如何寫？答曰：太爺的卵子，挪在肩頭就是了。太爺說：為何要挪？答曰：太爺的卵子，六親不認，挪在肩頭，免得惹禍。娥特無卵可挪，卻似以太監食偉哥嘅幻想，企圖解開當今之困局，焉能不跪到玉九孫咁嘅樣！