今次事件總的來說反映了香港社會反智和無賴的心態。青少年反內地，實際上與他們父母輩相同，不作為但又害怕競爭。其中包含種族主義的傾向，白種人歡迎，非白種人則會受到歧視，所以他們大都是要求歸英歸美。

若果他們真的移民英美等地就最好，香港從而少了內爭的因素；但如果他們移民不成，卻又排斥內地，對其他民族也是憎人富貴嫌人貧，可是英美白種人不來香港，來也未必與他們融合交流。若香港依他們的主張，便會落得近親繁衍，比現時更趨向於反智與無賴。他們的光復與革命依如此思維與做法，是令香港倒退，將之推往末路。

要打破困局，第一當然是把暴民連同把他們所代表、推動的思想行為打壓，不讓其主宰香港的未來；第二是香港需全力推動國際化，用加強國際化來抵銷、衝擊社會內近親繁衍的發展，使香港的發展可以走上更為合理的未來。

香港鎮壓暴民成功後，必然令中美關係惡化，中美的新冷戰也勢必禍延香港，香港與美國及其五眼聯盟國家（英加澳紐）的關係，亦顯然會轉壞而不會改善。若香港加強國際化是朝向英美等國，只會勞而無功，不能寄望。而且，五眼聯盟的科研經濟發展已經開始失去動力，不會是未來全球發展的推動力，香港依靠它們只會是事倍功半，得不償失。

香港加強國際化的重點，一是應選擇發展勢頭旺盛和競爭力強的國家；二是這些國家願意與香港及內地合作，在許多方面，特別是人才，有互補優勢。國際化同時是與該等國家合作，只有長期合作才可產生出國際化的最大效益和效果。

美國為首的五眼聯盟國家對中國的政治歧視，必然妨礙今後的國際合作。香港及內地可以大量吸收從它們回流的華裔和留學生，與它們長期化交流合作卻會受政治抑制，難以發展。香港比起內地城市，吸納回流的學者及學生並不具優勢，因本地科研不足、資助不夠。但香港的體制文化有比內地更國際化的一面，只要主動積極，應可爭取華裔以外的外國人才。

當前要提升香港的科研人才與開發能力，並建立起更深遠的國際合作關係，有三個國家可以作為首先拉攏合作對象：俄羅斯（背後是前蘇聯國家）、烏克蘭（科研人才與農業資源）、以色列（創新能力與國際猶太人社群），都屬於一帶一路倡議的國家。它們現時國家發展的情況，一是蓄勢待發；二是成本合理，人才的性價比高；三是它們都願意借香港來在中國和東亞地區發展。