反修例風波暴亂三個月來，林鄭政府一直在推行其綏靖投降路線。她先利用北京對其「尊重、信任」糊弄中央，以「不按香港的方式解決問題」，她就幹不了工作要挾中央。北京只好依了她，對外還要一再表示支持她。這個階段，一是林鄭對反對派和暴徒跪低投降，包庇縱容；二是中央對她信多過疑，且小心觀察。

之後一個多月，暴亂愈演愈烈，升級到恐怖主義程度，反中亂港勢力奪取特區管治權、實施「顏色革命」的圖謀昭然若揭，暴亂不除，香港就要墜入萬丈深淵。於是，中央嚴令林鄭當務之急乃「止暴制亂」，並調動武警在深圳時時操練，隨時入港平暴。

這個時候的林鄭並沒有手忙腳亂，並沒有「自省」她的綏靖投降路線已給香港帶來災難性的惡果。只不過，中央的責令不能「硬頂」，北京也已不受她的糊弄，不再盲信她那套「香港方式解決問題」的騙人鬼話。於是，林鄭轉為陽奉陰違，一方面「嚴厲譴責暴力」唱高調，一方面「適當放鬆」警察執法時的「自我克制」。然而面對愈演愈烈的暴亂和暴徒的暴力升級，警察戰術方法不變，絕不主動出擊，繼續「被動應戰」，當場抓捕和事後拘捕與暴亂規模及暴徒人數不成比例，而且很快放人，根本起不到對暴徒暴亂有阻嚇震懾作用。

誰能知道，這些暴亂分子被放之後是否又蒙面、戴盔，拿起武器再次投身「勇武戰鬥」？當局對這些魚毛小蝦的暴亂分子尚且心慈手軟，對這場暴亂的黑手、組織者、策劃者是否要「擒賊先擒王」，恐怕是連想都不必想的。眾所周知，多年來有人充當黎智英、李柱銘之流保護傘，目前正在「疾風」、「板蕩」的關口，豈能棄傘不用？豈能不當護主忠臣？不但不能棄，還要大大護之、固之也。

這段期間，林鄭月娥政府如此陽奉陰違、曲線護「暴」，繼續她的綏靖投降路線，「止暴制亂」自然成了天大的笑話。黑手樂之，暴徒樂之，港英餘孽、洋奴漢奸樂之，老美、老英樂之，港人哭之，國人憤之！接下來須雷霆怒之！霹靂擊之！