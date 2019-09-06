當社會各界紛紛要求港府祭出《緊急法》止暴制亂之際，林鄭月娥卻反其道而行，宣布推出「四大行動」，包括正式撤回修例、委任前高官及大律師加入監警會、偕同司局長走入社區、邀請專家和學者研究及檢討社會深層次問題。這不僅是藥石亂投，更是本末倒置，林鄭以為徹底跪低就可以討好反對派，就可以令暴徒收手，顯然是太天真了。恰恰相反，港府毫無原則地一再退讓，只會令反對派更加囂張，令暴徒更加肆無忌憚。

這場動亂演變至今，性質已經很明顯，反對派主要目的是奪取管治權，而不只是反對修例這麼簡單。內地官媒已多次明確指出，這是徹頭徹尾的顏色革命，反對派配合外部勢力，企圖將香港變成獨立或半獨立政治實體，而林鄭至今還心存幻想，希望「以對話代替對立」，簡直匪夷所思。她到底是真糊塗還是假糊塗？到底是想止暴制亂還是想添煩添亂？

一子錯滿盤皆落索。反修例風波之所以鬧到如此地步，既是因為港府從一開始便錯估形勢，更是因為港府在整個過程中毫無章法。如果不是拖泥帶水，而是盡快通過修例，就不至於出現這種亂局；如果不是一跪再跪，而是堅守原則，就不至於助長反對派氣燄。事到如今，林鄭沒有對症下藥，反而再次示人以弱，進一步長他人志氣，滅自己威風，徒令親者痛仇者快。

撤回修例也就罷了，反正此例早就「壽終正寢」，撤不撤回已沒有甚麼分別。最好笑的是，林鄭要求司局長走入社區與市民對話，擺出一副親民姿態，但實際上，在目前這種亂局下，警察尚且自身難保，司局長更是寸步難行，試問如何走入社區？至於邀請專家學者研究及檢討社會深層次問題，包括房屋及土地供應、貧富懸殊、社會公義等等，更是離題萬丈，反對派叫囂「時代革命」，黑衣暴徒更揚言「攬炒」，不搞死香港不肯罷休，港府研究深層次問題又有何用？