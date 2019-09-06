拖拉了三個月，當社會陷入萬劫不復的境地，特首林鄭月娥又再跪低，宣布正式撤回《逃犯條例》的修訂草案。這個舉動不但反對派表示不收貨，甚至建制陣營亦有指摘林鄭在這非常時期背棄了支持者，當然亦有無恥保皇黨表示歡迎。

自反而縮，雖千萬人吾往矣，政府有這樣的氣度嗎？接到聖旨需要下跪，是禮儀；對於有德有能之士，甚至可以五體投地，是有胸襟；但是對於搞亂香港的暴徒，竟然一再低頭，那就是怯弱。

市民見到林鄭政府又向反對派投降，答應了其中一個訴求，如果真的是要答應，為何不在三個月前做呢？擇善固執不但是做人的道理，亦是政府施政應有的原則。然而我們在這個爛透的政府看不到任何值得堅持的地方，反而擇惡固執才是林鄭管治班子的強項。姑息養奸，縱容反中亂港分子，堅持放生包括黎智英在內的佔中三十九名搞手，五年之後依然未檢控。應告不告，黎涉及刑恐東方報業集團記者案，有片有相，證據確鑿，卻拖延逾兩年依然未起訴。

律政司司長鄭若驊，其身不正，醜聞不絕，誠信破產，民望長期「墊司底」，律政司淪為黑惡保護傘。鄭解說修訂逃犯例不力，引爆示威暴潮，這個頭號罪人仍安然在位，問責制的意義何在？林鄭辭不辭職，在市民心中都不及鄭若驊下台來得緊要。特區未來將面對海量的檢控暴徒程序，若依舊由鄭若驊領導，要把暴徒繩之於法，實在不敢樂觀。而且警察拉人，法官放人的情況屢見不鮮，法治不彰顯，就算短暫停止暴亂，這個計時炸彈遲早會再爆發。

止暴制亂，中央所託非人，林鄭所謂四大行動，反對派以陰謀論覺得林鄭鋪路使出「絕招」，實在太看得起這位歷來民望最低的特首。黔驢技窮，使用緩兵之計，把問題拋給主子，乞求快點出救兵，實在丟盡港人的面子。