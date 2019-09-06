民進黨政府交通部長林佳龍成立的光合基金會，邀請香港眾志秘書長黃之鋒、泛民立法會議員朱凱廸與學聯前副秘書長岑敖暉，出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」講座，三人日前抵達台灣，先後與獨派政黨「時代力量」主席徐永明及民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉等人會面。台灣綠營高規格接待黃之鋒等人，雙方談的當然是香港當前的形勢。港方希望得到實質的支援，而台方在選戰正酣之際，藉「香港之亂」操作「抗中保台」議題，無疑是有利於選情。至於北京當局「於不疑處有疑」，「坐實」台灣是香港「反送中」運動幕後黑手之一，兩岸關係因而雪上加霜。

《人民日報》海外版日前在頭版發表評論員文章，指港獨及台獨在香港亂象未止之際再次合流，商量如何為香港添亂，為內地「添堵」。文章指黃之鋒等呼籲民進黨組織抗議大陸的遊行，民進黨就「慷慨承諾」，會在必要時給予相應援助。「兩獨」除了能製造一點同病相憐、抱團取暖的幻覺之外，注定一無所獲。《環球時報》的署名文章指，民進黨邀請黃之鋒等人到台灣，「極端渲染」香港問題，攻擊「一國兩制」，完全是台獨與港獨合演的「醜劇」，證實了蔡英文當局作為幕後推手，介入香港事態的惡劣行徑。

這種「以猜想代替認識，以推論代替觀察」的評論，邏輯跳躍、言不及義，若作為政治鬥爭的文宣、黨八股，必須站穩共產黨的立場，也就罷了，但是如果中共是真心相信，或者是一種理性的判斷，然後藉此作為調整兩岸政策的根據，那就很有問題。民進黨政府聲援香港「反送中」運動僅止於「出聲支援」，不會亦不能有甚麼作為，它的動機與目的也是路人皆見，無非是要藉此告訴台灣民眾，香港當前的困局正好證明一國兩制不可行，台灣上下應以此為鑑，抗拒一國兩制。然而，包括國民黨在內的台灣政黨，以及一般民眾，又有誰會贊成中共的「和平統一，一國兩制」，或者習近平說的「九二共識，一國兩制」呢？民進黨只不過藉香港「反送中」運動吃人血饅頭，在選舉期間充實「抗中保台」文宣內容，收割選票。不可不知，民進黨會避免過度介入「香港之亂」。

至於黃之鋒、朱凱廸、岑敖暉等人，在近三個月的反政府抗爭運動中並非要角，在前線勇武抗爭的年輕人更視其為「和理非」，而遭北京黨媒扣上「港獨」帽子的黃之鋒，亦不只一次公開與「港獨」切割，說他「勾結外國勢力」也許比較確切，因為他一直在爭取國際奧援。不過，黃之鋒在台灣呼籲民進黨政府制訂「難民法」，救助逃台港人，這個想法昧於事實，十分天真，明天再談。