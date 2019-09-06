林鄭月娥終於頂不住壓力，終極跪低，宣布撤回修訂《逃犯條例》草案。然而，她以為釋出善意的一步，卻被反對派及示威者一口咬定為包藏禍心，例如撤回草案為何要在立法會由保安局局長提出，是否建制派不投票通過就撤回無效；又例如其跪低只是為實施《緊急法》鋪路等等。哈哈，看過好笑的，未看過如此好笑的，林鄭以為示人以弱就能打破困局，結果換來更沒完沒了的糾纏，愚不可及，莫此為甚。

君不見，林鄭「釋出善意」當晚，太子、將軍澳等地都爆發衝突，暴徒不止圍警署，更進入港鐵站大肆破壞，將閘機、售票機打爛之餘，又將站長當成出氣袋圍堵打罵，情況一片混亂。林鄭連不能出門理髮都哭喪着臉，她真的夠膽落區與市民接觸嗎？如果她夠膽搵一晚深入各區警署，看一看暴徒如何對待警察，才好提出落區同市民溝通吧。

另一方面，學校罷課仍然持續，甚至又有人在中學校外組成人鏈，倣效波羅的海三國脫離俄羅斯獨立，以顯示港獨的決心。大埔區議會則因為反對派和建制派爆發衝突而流會，民生議題再次被犧牲。至於暴徒早就揚言不會對林鄭的「四大行動」收貨，繼續堅持「五大訴求缺一不可」。林鄭向反對派跪低，真的能夠為雙方對話踏出第一步？有冇再天真啲？

今次反修例風波固然將香港搞得雞毛鴨血，但有失也有得，就是一次過將兩制的深層次矛盾暴露無遺，正好為中央對兩制進行大改革提供契機。最明顯的問題是港府根本沒有管治人才，林鄭政務官出身，自詡年年考第一、好打得，其實只是英國人訓練出來的機械人而已，執行力可能不俗，惟一旦出現程式外的狀況便「當機」不懂反應。張建宗、陳茂波、陳帆之流更是飯桶，無能力無決心無意志收拾殘局。「港人治港」徹底失敗，已有不少市民轉而渴望京官治港了。