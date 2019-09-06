但凡不合常理與邏輯的東西，不宜輕信。過去兩個多月以來，不知有多少親建制的政界中人告訴我，中央一定不會容許香港撤回修訂《逃犯條例》的議案，即使議案已死，也不能用「撤回」字眼，因為此事關乎北京面子，持此論者，包括在政界有一言九鼎地位的親共元老。

感謝這些政界前輩在我這樣的後學面前直言無隱，分享他們聽取到的訊息。但筆者一直告訴自己，判斷問題要慎思明辨，不能人云亦云，也不能盲目信奉權威。修例工作可以壽終正寢，而不可以用「撤回」字眼，這就叫不合邏輯，我不相信中央會固執若此，無論是誰告訴你的，只要是不合常理的事，都不要輕信。

筆者非但不相信「撤回」二字不可用，甚至建議政府應在何時改用上述字眼。七月十五日，本欄發表了一篇文章，題為「配合天道人道解決困境」，文中說：「最近的時間轉折點是八月八日，時逢立秋，由當天起，理論上就告別了夏天，暑氣漸消，金風徐來，要紓解民怨，由當天之後所做的事方才有機會奏效……八月八日之後，政府可以考慮向反修例的示威者作適當讓步……政府宣稱修例工作已壽終正寢，但示威者愚頑，非要用『撤回』字眼不可，那就不妨順着他們的意思，改用撤回二字。」

事實證明，特區政府終於在九月四日正式宣布撤回修例草案，以徹底釋除社會疑慮。宣布的時間點在立秋後大半個月，不算太遲，但可以更早。從玄學角度看，香港特區五行忌火，夏天屬火，諸事不宜，要解決問題就要在秋天播種，待冬天收成，到入冬之後火處死地，港府才有望重拾一點主導權。

從現實角度看，在八、九月間決定「撤回」草案也是合宜，不少反對派支持者只是為鬧而鬧，吵鬧了兩個多月後如果有人想停，你也得湊趣湊趣，為他們提供一個下台階吧。