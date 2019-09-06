經歷咗近三個月如瘟疫蔓延嘅反修例風暴，林鄭終於宣布正式撤回修例！香港是否就此風調雨順，家家安居？係人都知今次的暴亂，係反對派謀奪治權，不惜要同政府「攬炒」，即使玉石俱焚亦在所不惜！

林鄭不戰而降，「好打得」一再證明「好跪得」！佢天真地認為，一撤可定江山？這未免太一廂情願了！林鄭撤回的同時，宣布一連串改善措施，譬如監警會加入新成員余黎青萍和林定國；由本月開始與司局長走入社區同市民對話；亦會邀請社會領袖及學者進行獨立研究及檢討。

死到臨頭，仍然崇尚「清談」。歷史告訴大家，當一大群只知放言高論的知識分子，加上政府的一大班在其位不謀其政的廢柴官僚，這樣的國家只有兩個字可以形容──亡國！從歷史回到現實，今之香港局勢，正如港澳辦新聞發言人楊光所指，現時反修例示威已完全變質，少數暴徒以暴力違法的惡行搞亂香港，癱瘓特區政府，目的在於奪取特區管治權！旨哉斯言！走入社區通過對話，有鳥用？

現時已到了維護一國兩制的最重要關頭，各界咸認為政府不推《緊急法》平亂，香港就瓜得！此時此刻，林鄭依然認為建立溝通平台有用，走入社區同市民對話有用，那是太傻太天真，老朽樂見林鄭再一次下跪！

看到特區政府在反對派的閹割下，醜態百出，老朽想起魯迅一段話，感受殊深！魯迅指國人具先天奴性：「倘使沒有帶着新鮮的血液的野蠻的侵入，真不知自身會腐敗到如何！這當然是極刻毒的惡謔，但我們一翻歷史，怕不免要有汗流浹背的時候罷。外寇來了，暫一震動，終於請他作主子，在他的刀斧下修補老例；內寇來了，也暫一震動，終於請他做主子，或者別拜一個主子，在自己的瓦礫中修補老例。」港奸來了，老朽只怕林鄭在瓦礫中跪爬不起來！