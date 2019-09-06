脫歐問題所引發的英國政治亂局，近來已經演變成對民主制度與文化的挑戰。事源保守黨首相約翰遜入主唐寧街才一個多月，便要求女王伊利沙伯二世下御旨，強令國會下議院在九月十日至十月十四日這段時間休會。

休會意謂着，在約翰遜內閣準備硬脫歐的最後時刻，世人只能聽到唐寧街發號施令，卻欠缺了國會的「雜音」。消息傳來令朝野震驚，在野黨直指這是一場政變。但首相究竟有沒有權力要求國會休會？似乎政客們對這突如其來之舉，亦一時之間答不上來。

事關英國首相既是行政首長，也是國會議員，因此不能想當然說，今次是行政滅了立法的聲，破壞了三權分立。而且女王既應首相要求發了御令，亦在程序上確定了休會的合法性。

既便如此，唐寧街要西敏寺關門，仍舊令很多人感到匪夷所思。於是從北愛爾蘭貝爾法斯特、蘇格蘭愛丁堡到首都倫敦，均有政團或是市民入稟地方法庭，請求法官講清楚。甚至保守黨前首相馬卓安等政治元老，也支持入稟。

然而法庭審理程序需時，國會休會卻已是近在眼前。約翰遜之舉是否侵害了民主，也要看民意怎麼說。目前除了逾一百四十萬人已聯署反對休會，全英三十多個城市數十萬人亦上了街示威。倫敦有一位七十一歲的示威者直指：「脫歐問題不應由約翰遜一人說了算，他剝奪了國會的決定權，因此是不民主的。」

的確，從海德公園的演講者之角，到國會議員在議案投票前的慷慨陳詞，哪怕你不同意，也要讓對方把話說完說清，是英國民主文化的重要一環。約翰遜對國會的滅聲，令他成為近年唐寧街十號最來勢洶洶的新主人。然而對英國政治文化的挑戰，令他迅速成為眾矢之的，甚至引發了保守黨內的叛亂。因此，他隨時又可能是近年唐寧街最短暫的住客……