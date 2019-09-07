產評：港交所死機兒戲　敗壞名聲須問責

人衰行路打倒褪！香港面對內憂外患，人心惶惶之際，就連金融業都爆出醜聞！港交所衍生產品交易系統日前出現史無前例「先慢機，後死機」嚴重事故，投資者及金融機構無法以期指或期權等工具進行風險對沖，且訊息公布延誤，停市手法亦備受質疑，造成市場混亂，有損香港國際金融中心聲譽。

事實上，出事當天上午，有投資者和證券行已反映未能成功進行期指交易，但港交所未有正式通報市場相關情況。到了下午二時半過後，港交所突然宣布二時起暫停期貨及期權等交易。直至當晚深夜，港交所才宣布於翌日恢復衍生產品交易。

首先，港交所在早上知悉有客戶上報期貨交易出現問題，但內部監控未有第一時間檢測系統，查找問題，亦未有即時通報市場，這方面存在缺失。第二，理論上若港交所認為受「死機」影響而要停市，中午休市時就應作出決定及公布，但卻要到午後交易進行了一段時間才叫停，令市場陷入一片混亂，處理手法值得商榷。

港交所一直強調，今次交易系統出現問題，並不涉及人為錯誤或系統遭受攻擊，即排除了被黑客入侵的可能性。那若然只是系統漏洞，那就更加匪夷所思！過去港交所累計投資30億元設立的新系統，測試和監察竟然是如此兒戲。要知道，期指屬衍生工具，合約總市值是股票現貨市場成交的數倍，大量機構投資者使用期指或期權進行風險對沖，包括經營日均成交額逾百億元的窩輪和牛熊證發行商。如今竟因為這低級錯誤而弄致無法操作。慶幸事發當日市場未見太大波動，否則投資者的損失難以估量。

作為一個國際金融中心，除了財金官員一直強調的新股集資額之外，一個可靠的交易系統，是基本要求亦至為重要。港交所既做獨市生意，擁有上市資源，理論上不會缺乏資金拓展資訊科技。今次事件，反映港交所系統檢測、內部監控、訊息通報等工作極須改善。若連交易系統都予人不可靠的感覺，試問又如何說服投資者安心落盤，甚而接受證券無紙化？

問責，是團體或機構管治的基本方針。小企業如是，學校、公私營機構皆如是，政府亦不例外。總不希望香港上樑不正、莫視「問責」制度之風擴散，成為製造各種矛盾問題的根源。如今香港的航空、旅遊、零售、貿易物流等支柱行業皆在捱打，金融業既是經濟的重要命脈，實不容再出亂子，免為局勢添煩添亂！