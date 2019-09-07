神州觀察：違規永遠輕縱　百度百毒害人

內地網絡搜索引擎百度從來不缺醜聞，唯獨缺少企業良心，多年來各種違法違規行為不絕如縷，而因自身監管不力導致用戶被誤導、欺騙，乃至賠上身家性命之事更是無日無之。饒是如此，百度仍可我行我素，絲毫不懼「百毒」纏身，唯利是圖本性表露得淋漓盡致。

內地當局近期嚴查網絡平台違規銷售俗稱「瘦面針」的肉毒桿菌針亂象，有的平台已被勒令整改，然而有媒體發現，百度其中一個名為「肉毒素」的貼吧內充斥大量涉及瘦面針買賣或試用宣傳資訊，相關貼文於數日後才被刪掉。誰知這邊剛刪完，那邊又有百度貼吧出現相關內容，仍有人在推介違規出售瘦面針產品，百度被斥監管不力，未能有效制止亂象蔓延。

眾所周知，瘦面針屬於處方藥物，必須經過正規醫院醫生處方才能夠購買和使用，否則很有可能釀成中毒、肌肉麻痹等不良後果，甚至引致呼吸衰竭或昏迷死亡的悲劇發生，嚴格管控非常有必要。

然而，百度長期以來總是將賺錢擺在首位，一再忽視企業道德及社會責任，故而對類似違規行為總是假裝看不見，監管虛設亦在情理之中，以致百度早已淪為「百毒」，年初熱傳的「百度已死」網絡貼文更是道盡民眾心聲。

數月前山東臨沂有妙齡女子因誤信百度推薦，前往某醫院清洗紋身，結果非但紋身沒洗掉，反添了新疤痕；遼寧大連有年輕婦人接受隆胸手術時突然呼吸心跳驟停而亡，從而揭發涉事醫院屬臭名昭著的「莆田系」；早前更有新疆準新娘為治好鼻炎，美麗出嫁，選擇於百度搜索中排名第一的醫院做手術，誰知手術失敗令其身心俱疲，不堪打擊下竟跳樓自殺，叫人唏噓不已。由此可見，因百度而起的醫療、美容等事故糾紛從未停止過，到底還有多少無辜民眾為此遭遇不幸，無人說得準。

沒錯，當年的魏則西之死一舉將「百度競價排名」及「莆田系醫院」醜聞曝光，並讓世人從此看清百度醜陋面目，為追逐利潤不擇手段。惟這麼大的醜聞也未能將之擊垮，遑論吸取教訓，甚至有愈挫愈勇之勢，至今仍是虛假訊息滿天飛，陷阱火坑處處，民眾一不小心就墮了進去，譬如小病能看成大病，想美容卻落下殘疾；被騙得傾家蕩產都是小兒科，彷彿不將用戶坑得家破人亡，便不能體現「百毒」的能耐。

事實上，不光是競價排名問題坑害百姓，百度平台近年對於黃賭毒違法訊息肆意傳播、侵權、保護用戶私隱等眾多方面的失職行為，亦招致民怨不斷。只是當局每每對此輕罰輕縱，姑息養奸，百度又怎麼不是繼續有恃無恐地作惡？