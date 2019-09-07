功夫茶：司底驊龜縮練功　縱漢奸走火入魔

做得漢奸，點都要承受風險。呢，八年抗戰期間，死於軍統暗殺嘅大小漢奸，大大話話有幾百人，其中震驚一時嘅就有唐紹儀、傅筱庵、張嘯林等。唐紹儀被斧頭劈後腦死，傅筱庵喺熟睡時被刀砍到連腦袋都甩埋！所以功夫茶幾時都話，做漢奸冇好下場就係咁解。

嗱，功夫茶睇到漢奸黎嘅大奸宅，日前凌晨被兩黑衣人擲汽油彈，據云事發時佢正就寢，之不過，保安嚴密嘅大奸宅，好快就有保安員取出滅火筒將火救熄啦，小事一樁啫。漢奸黎條粉腸被內地官媒連珠炮發，怒轟佢係「禍港四人幫」之首，活脫脫一副漢奸嘴臉，條粉腸不以為恥，仲不知幾得戚，妄言「不怕解放軍」，狂語「為美國而戰」，悲壯到心口都立刻升起美國旗咁款，咁就難怪人人恨得咬牙切齒！

唔係咩，做得勾結外國勢力嘅大漢奸，一心一意想為美爹獻身戰死，區區大奸宅兩個汽油彈算甚麼鳥事！既然奸到昭日月、震山岳，天下仲有乜嘢可畏喎？計功夫茶話齋，直情一手一個汽油彈從地上拾起，吞落肚當火燄蝦球都仲得，使乜報警吖！喺條粉腸心目中，香港警察全部知法犯法，蒲你也摩，報來托鐵咩！何況你條粉腸一早有司法保護傘罩住，乜毛都燒唔到你一條喇！

講到呢度，功夫茶又不禁怒火中燒，條粉腸惡貫滿盈：黑金捐款、佔中搞手、反修例黑手……反中亂港永遠站在最前線，統統逍遙法外；至於佢個正契弟公然以粗言穢語辱罵恐嚇東方報業集團記者一案，鐵證如山，事件拖咗逾兩年，律政司硬係唔告，東方同受害記者鍥而不捨第十四度去信質詢，嚴正要求司底驊回應，點知今趟過咗十四個工作天，佢又係聲都唔聲吓，連白眼都唔識反！

嗱，司底驊已經三度冇回覆受害記者質詢，功夫茶有合理懷疑，佢怠政成癖，龜縮練功成癮，恐已走火入魔，經脈閉鎖，神經收縮，佢自己都唔知人間何世，即使違反十四個工作天回覆嘅服務承諾，佢都當正自己喺墳頭耍大刀，嚇鬼咋。

究竟司底驊要龜縮避政到幾時呀？佢明明德不配位，醜聞纏身，知法犯法，仲要死剩把口話自己「有信心服務市民」，遵循「獨立、不偏不倚、無畏無懼」檢控守則，我挑！請你食超記老味好冇？你隻死烏龜爬都唔爬吓，畀啲反應啦唔該！

喂，家陣淨係叫司底驊答句告定唔告啫，佢都好似踩住蕉皮當毒蛇咁款，認真吹脹！林鄭仲當佢係寶，咪話功夫茶唔警告：孭住呢隻龜縮驊落區聽民意，盞同佢一齊攬炒，屆時龜蛋炒鵝腸，你食唔食得落呀！