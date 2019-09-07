正論：降級不是難堪日　止暴方是大問題

一波未平一波又起。繼港交所史無前例地「死機」醜出國際後，香港再遭打擊，國際評級機構惠譽將香港信貸評級由「AA+」下調至「AA」，前景展望為負面。顯而易見，持續三個月的反修例風暴，帶給香港的災難性後果正逐步浮現，港府再不奮起止暴制亂，玉石俱焚勢必一語成讖。

惠譽指出，香港社會持續不穩，中美貿易戰亦令香港存在外部風險，未來經濟環境將更嚴峻，預計今年香港GDP增長為零，下半年更會急劇收縮；此外，連串動亂令國際對香港管治制度、法治質素及效率的看法造成長期損害，質疑營商環境的穩定性；雖然預計「一國兩制」的框架保持不變，但香港持續融入國家治理體系，將帶來更大的體制及監管挑戰，令香港與中國的主權評級差距收窄。言下之意，即是中港愈融合，香港未來的評級有可能愈差。

作為全球三大評級機構之一，惠譽廿多年來首次將香港評級下調，港府和商界的震動自是不小。地產建設商會表示，評級下調對做生意有一定隱憂，加上社會動盪已影響各行各業，如情況持續，大家只會「攬住死」，弦外之音，不無對港府止暴無方感到不滿。事實上，國家或地區遭調低信貸評級後，其相關機構或企業亦會受到牽連，評級下降可能會令其舉債融資的成本上升，而且香港在這兩、三年間已先後遭穆迪及標普下調信貸評級，今次惠譽「跟隨大隊」再踩多一腳，不啻為香港惡劣的局勢雪上加霜。

儘管特首林鄭月娥表明不同意惠譽的決定，又否認處理暴亂的手法削弱「一國兩制」和有違法治，但評級大權操在別人手裏，港府無力平亂有目共睹，不管林鄭多麼氣急敗壞也是無濟於事，反而更清楚說明一個事實，就是向反對派投降跪低，撤回修例，對止暴制亂毫無幫助，也無法令國際社會對香港回復信心。更何況，特朗普已經將貿易戰同香港反修例掛鈎，而三大評級機構總部都設在紐約，評級決定有沒有政治原因不言自明，林鄭以為退讓妥協就能換來敵人手下留情，顯然只是一廂情願，愚不可及。

說到底，信貸評級下降並非世界末日，香港能否走出政治風暴、挽救經濟，關鍵在於港府的心態。打鐵還需自身硬，止暴制亂唯一的方法就是拿起法律利器，強硬應對，痛打黑手。正如本報多次指出，這是一場來勢洶洶的顏色革命，敵人不奪權不罷休，林鄭一味綏靖投降，對暴亂採取拖字訣，寄望反對派會自動收手，完全是錯判形勢，甚至是自尋死路，再不改弦更張，別說賠上經濟，恐怕很快就會搞出人命，亂局勢必更失控更不可收拾。

國務院總理李克強昨日首度就香港問題開腔，堅定支持港府依法止暴制亂。港府要槍有槍，要法律有法律，又有中央全力支持，到底還在猶豫甚麼？最怕拖下去不會拖出轉機，反而拖到香港陷入絕路，烏克蘭顏色革命的前車之鑑近在眼前，歐洲糧倉、工業強國淪為內戰不斷、全歐最窮國家，難道香港也要走上這條不歸路嗎？