黑衣暴徒被形容為曱甴，據說他們很抗拒這種稱呼，實際上其所作所為比曱甴的危害性更大。曱甴到處亂爬，啃咬食物，破壞物品，傳播病菌，無疑很令人討厭。但黑衣暴徒猶有過之，不僅到處流竄，擾亂社會，而且打砸破壞，禍及無辜，簡直神憎鬼厭。更大的分別是，曱甴害怕人類，見人就逃，黑衣暴徒則橫行無忌，連警察也敢打。所以說，將黑衣暴徒稱為曱甴，顯然是對曱甴的侮辱。

對付曱甴最直接的手段就是使用殺蟲劑，兜頭兜臉噴過去，當場反肚。對付黑衣暴徒也一樣，只要當局拿起法律武器，警察嚴厲執法，他們就無所施其技。日前有班暴徒衝進港鐵車站破壞搗亂，先是引起部分乘客抵制，後來遭到防暴警察圍捕，當他們的口罩被揭下後，頓時如喪考妣，有的更痛哭流涕，可謂醜態百出。這班暴徒一直靠口罩壯膽，躲在口罩之下胡作非為，一旦口罩被揭開，立即原形畢露，平時的「勇武」不知丟到哪裏去了，所謂的「革命」更不知從何說起。

說穿了，黑衣暴徒都是色厲內荏的貨色，本質上與曱甴沒有甚麼分別，否則不會連舉行記者會也要蒙面，不敢以真面目示人，世界上也只有伊斯蘭國等恐怖組織才會如此鬼祟。他們之所以能夠橫行霸道，肆無忌憚，一是因為有口罩遮醜，二是因為港府姑息縱容。社會各界紛紛要求制訂法例，禁止蒙面示威，這正是對付黑衣暴徒、防止暴力衝擊最有效的方法，為何當局置若罔聞？

眾所周知，禁止蒙面示威並非新鮮事物，許多歐洲國家早已立例，美國十幾個州份也有相關法例，這正是香港反對派所說的「國際標準」，為何他們如此抗拒？黑衣暴徒自認爭取公義，理應光明正大，為何要戴口罩？最可悲的是，有些參與罷課的中學生竟然也要靠口罩壯膽，可見他們已被曱甴病毒感染，既見不得光，更見不得人。小小年紀便墮落至此，何苦呢！