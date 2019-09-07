堡壘最容易從內部攻破，西方國家對中國虎視眈眈，一直想找機會下手，奈何中國有槍有炮，而且是世界第二大經濟體，再非吳下阿蒙，不能力敵，惟有狡取。香港是中國面對世界之窗，打開門口做生意，當然亦是最容易滲透，成為用來打擊中國的捷徑。

反對修訂《逃犯條例》示威暴潮愈演愈烈，其中一個原因就是外部勢力不斷介入煽風點火，英方不斷重提《中英聯合聲明》，美國更開門見山把香港局勢與貿易談判掛鈎。總統特朗普要求中方以人道方式處理香港問題，毫不避嫌干預中國內政。美國國會議員亦極力推動以港制華，特別是民主黨籍的眾議院議長佩洛西，不斷公開支持示威者，又指林鄭政府撤回修例實在太遲。

美國國會預計將於下周復會時討論《香港人權與民主法案》，佩洛西表明將會從速推動跨黨派立法工作。這項由兩黨共同提出的法案要求華府每年交代是否繼續賦予香港特殊待遇，包括以一九九二年的《香港政策法》為基礎，香港在貿易及商業上享有的特權。

同屬民主黨的美國參議院少數黨領袖舒默亦不諱言「美國參議院和香港人肩並肩站在同一陣線」，此話呼應了美國在港代理人、漢奸黎智英的「為美國而戰」論。《香港人權與民主法案》通過後，華府將可以制裁損害香港自治的中國及香港官員，這亦是黎智英自爆之前美國行自己有份游說。美國在反修例暴潮的整個布局與畫面差不多完整浮現，剩下來只是看中方如何應付。

中方最怕打「口水戰」，很多時回應千篇一律，力度欠奉。今次回應佩洛西言論亦只是重申要求對方立即停止干預香港事務，毫無威嚇之力，美國人才懶得理你。要挫外敵氣燄，首先要打擊他們設在香港的勢力。漢奸黎智英與旗下毒果日報為反對派造勢及煽動示威，通美賣港，為禍深遠，一日不除，港難未已。