美國打噴嚏，中港也震動。中美貿易戰愈演愈烈，原定本月舉行的談判押後至十月，特朗普日前揚言：「如果我的對手贏得了大選，我認為兩年內或時間更短些，中國的經濟總量將比美國更大。但現在我們遙遙領先於他們，中國要花很多年才能趕上。」很明顯，特朗普為了連任不惜一切，他已將貿易戰成敗當成其最大政績，中國則是頭號敵人，香港反修例問題當然也被綁架，成為談判桌上的籌碼。

無獨有偶，總部在紐約的評級機構惠譽，將香港信貸評級由AA+下調至AA，前景展望負面，口徑跟西方主流一致，聲稱香港自治權遭侵蝕，持續社會不穩進一步削弱法治和營商環境，又暗示香港繼續融入中國國家管治系統，代表未來有更大的機構和監管挑戰，而這些發展跟香港與中國內地的主權評級差別收窄趨勢一致云云。簡而言之，即是中港愈融合，對香港評級愈不利。說穿了，無非又是逼港府及中央跪低，要香港變成獨立或半獨立政治實體，任由外部勢力予取予求那一套說詞。

儘管美國國力大不如前，但山姆大叔仍然是世界第一大國，一發火自是非同小可。香港成為中美決戰前沿陣地，受到以美國為首的外部勢力施壓夾擊，即使只是小試牛刀亦足以令香港地動山搖，港府一眾廢官從未見過大場面，不嚇到神不守舍、方寸大亂才怪。結果，一場反修例小風波發酵成大風暴，暴力不斷升級，一發不可收拾，林鄭還要對洋奴漢奸一跪再跪，奴顏婢膝，香港被撕咬得幾近粉碎，正是港產廢官一開始即綏靖投降埋下的禍根。

港府不戰而潰，中央再不下硬指令指揮大局，香港未來局勢只會更加惡化。國務院總理李克強首次發聲，堅定支持港府依法止暴制亂，相信中國人有能力有智慧辦好自己的事。《緊急法》正是止暴制亂的尚方寶劍，港府敢於亮劍嗎？