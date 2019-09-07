特區政府宣布正式撤回《逃犯條例》修訂議案翌日，警方對付示威者改用了少許柔性手法。旺角警署有女警手持咪高峰，向門外聚集的群眾喊話，溫言軟語，卻曉以大義，勸年輕人勿以身試法，即使要抗爭，也該採用和平方式。

今年十月一日，是中共建國七十周年的日子，北京或許沒要求香港在該日前必須把亂事平定，但總會希望社會氣氛能夠稍為平和，故近日頻頻放軟招。

內地《環球時報》立場保守，在批評香港反對派的戰線上一向站在最前。近日卻一反常態，該報的總編輯胡錫進登臨香江，會見各大傳媒，據說是獲中央授意，向外傳達官方立場。胡表示，他希望這一場風波能「軟着陸」，意思是北京暫時不打算施重手。

胡錫進此行中的一個重要活動，是跟一位有名嘴與才子之稱的香港輿論領袖對談，這位KOL素以反共著稱，平日是屬於「唔敢返大陸」的一類人，今次反修例運動，他自然是抱支持態度。胡錫進在節目中跟他辯論，整個過程竟然可以在內地電子媒體播放，才子侃侃而談，大講香港的抗爭如何有需要和價值，內地媒體沒刻意刪節，全程播出，這是過去十分罕見的事。北京似乎是要營造出中港可以平等對話、各言其是的開放氣氛。

綜合各種迹象，中央與特區政府是要在「十一」前盡量讓局勢緩和，過去不少人認為十月一日是死線，在此日之前必須擺平修例風波，即使用強力手段也在所不惜。如今看來應該不是了，「十一」非但不是死線，反而可能是「活線」，該日之前，京港政府會盡可能營造出平和、包容的環境。

但反對派是否就可以為所欲為呢？不是的，「十一」前他們所做的一切，中央會默記在心，如果這段時間局勢真的明顯惡化，待「十一」過後，歌舞昇平完了，阿爺是會跟你算帳的。