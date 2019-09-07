特首林鄭日前宣布正式撤回修例，並推出「四大行動」希望能止暴制亂；稍有常識的都知道這是林鄭的一廂情願，最終的結果，依老朽看，只能是棺材裏流淚──死得屈！「四大行動」全是有姿勢冇實際，譬如說計劃本月起偕同全體司局長落區聽取民意，難怪立刻遭到質疑是否做騷？

林鄭當然否認，佢話政府現時要爭取市民的信任和支持，一定不可以偏聽，亦不是為施政報告動員；並補充政府必須認真考慮以政策作回應，並可透過施政報告落實。唉！唔好自欺欺人喇！一講起政策，老朽就扯火！政府咁多年嚟，政策推出一項跪低一項，從二十三條立法、國民教育、政改到今次嘅修訂《逃犯條例》，冇一樣掂，究其因，就係歷屆特首及其管治班子全係廢柴，只知出糧唔知出力！

阿哥，每項政策失敗後，為何不謀求補救之道？好似國民教育失敗後，教育局又有冇做過乜嘢工作，配合中學每個新學期推行「愛國家、明法治、守正道」呢？睇吓今日中學、大專校園的政治化，學生冇規冇矩，校長教師教無能、育無方、管無力，教育局局長及有關官員實在難辭其咎，你們究竟在做甚麼「教育政策」？

至於林鄭的所謂「對話好過對抗」，就更令人失笑！失火了，才急着鑿井引水撲火？白癡嘅都知戇居！孟子嘗言：「得其民，斯得天下矣！得其民有道，得其心，斯得民矣！」走入群眾應經常做，且要拿出真誠和愛心，令群眾感受得到，這樣才能近悅遠來；要是偶一為之，且是「無可奈何」的被迫之舉，見到群眾擠出官樣的微笑，那麼冷，那麼硬，恍如石膏臉，有用嗎？

對於為官之道，毛澤東說得好：「我們應該抑制自滿，時時批評自己的缺點，好像我們為了清潔，為了去掉灰塵，天天要洗臉，天天要掃地一樣。」如今特區政府之病，是不憂糧餉，可悲是養着一班霸着毛坑不拉矢嘅廢官！