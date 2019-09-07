外部威脅論是所有強權型領袖最常打的牌，它可團結國民槍口一致對外，也可轉移人民對國內問題的視線。距離以色列大選不足兩星期，各候選人理應把握最後時間拉票，總理內塔尼亞胡此際卻走訪倫敦，與英國首相約翰遜會晤，繼續炒作伊朗威脅論。早前他已致電法國總統馬克龍，指摘對方充當美伊僵局的和事老，而倫敦便是他連橫之策的第二站，相信下一步就會接洽德國，將伊朗的三大靠山逐個擊破。

內塔尼亞胡在今年四月已輸過一仗，他與藍白聯盟在大選中平分秋色，各自都沒法籌組聯合政府，押後至今個月才重啟大選，為他的總理生涯續命幾個月。這段期間，他進佔戈蘭高地宣示主權，又成立新鎮「特朗普堡」獻媚，出盡法寶爭取美國撐腰。可是，特朗普卻刻意保持距離，女婿庫斯納主理的以巴兩國方案故意抽起政治方案的部分，講明須等到九月以色列大選有結果後才會出爐，分明對內氏連任失去信心。如果沒有四月生變，美國的以巴藍圖又何需分上下集公布？

現在，特朗普對伊朗打起懷柔牌，令內塔尼亞胡非常困擾。倘若今個月的聯合國大會，特朗普和魯哈尼見得成的話，內氏的伊朗威脅論就會打了一個極大的問號，他若堅持施壓，勢必招惹美方不滿；若得過且過，他的伊朗威脅論就會不合時宜。當務之急，是盡辦法破壞伊朗與西方和解，讓他可繼續以保護區內安全為藉口，鞏固他的先軍統治。

因此，愈接近大選，以軍的出動就愈頻繁。空襲敍利亞、黎巴嫩和伊拉克，美其名先發制人，不如說是撈取戰爭票，因為人民愈發恐懼，就愈會投靠強權型領袖。美方老謀深算，看到背後的狐狸尾巴，對以軍的轟炸不賣帳之餘，更反過來支持伊拉克捍衞領土主權，這叫內氏情何以堪？幸好伊朗剛巧宣布解禁濃縮鈾提煉，回應美國的石油制裁，為他告急的選情打下強心針。