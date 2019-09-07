筆者最近跟朋友討論到烏克蘭，第一時間聯想到黑海艦隊，但黑海艦隊基地港口克里米亞在二○一四年已改為劃入俄羅斯聯邦。烏克蘭本有「歐洲糧倉」美譽，工業能力也相當強，曾是前蘇聯各國中經濟實力最好的加盟國之一，但一四年起經濟下滑，經濟生產總值更出現倒退十年。這一切要從烏克蘭發生「顏色革命」說起。

一九九一年蘇聯解體後，前蘇聯地區多國迷信西方理論，以「休克療法」改革經濟，結果經濟一蹶不振。反觀俄羅斯直到普京上場後才穩住陣腳，而烏克蘭卻長期由親西方勢力跟親俄派角力，至○四年烏克蘭親西方政團組織抗議、大罷工來推翻大選結果，重選結果是親西方的尤先科上台，但親西方陣營又迅即權鬥不斷，加上治國無方，結果在○六、○七年多次更換政權。

一○年親俄的前總理亞努科維奇當選為烏克蘭總統，但並未及為國家帶來改變，就要面對新的政治動盪。一三年底，因為亞氏政府中止和歐洲聯盟簽署政治和自由貿易協議，反對派再發動政變，通過大規模抗議示威活動，並升級為流血衝突，以暴力奪權，九十三天示威造成一百二十三人死亡和逾二千人受傷。正當親西方新政府掌權，東部地區克里米亞就在一四年「脫烏入俄」，以致烏國東部仍不時有內戰衝突。

隨着俄羅斯輸向西歐的天然氣管遷移不再經烏克蘭，克里米亞成為俄國的一部分已成定局，西方對烏國的支援也減少，烏國不再得到西方的注視。烏克蘭既失去俄羅斯市場，又無法進入西方的朋友圈，多年來的動盪也令烏國一直無法發展。筆者在此作一個比較：從經濟而言，八九年烏克蘭的人均經濟生產總值是一千五百九十八美元，當年中國是三百一十一美元；但到一八年烏國的人均經濟生產總值是二千九百六十三美元，淪為全歐洲最窮國，而中國已接近一萬美元。從人口來看，烏克蘭在蘇聯解體前的人口約五千萬，擁有超過八百所高等院校，居民受教育程度位居世界前列。三十年後，烏國的人口僅剩四千萬，而且每年持續以十五至三十萬的速度流失人口。

回看一三年十一月底的烏克蘭，有數以千計激情勃發的年輕人呼朋喚友，舉着自製標語，響應呼籲到基輔市中心獨立廣場集會，但慢慢的所謂「和平集會」開始走樣變質，示威者愈發激進和暴力，他們戴着面具和各式頭盔，手持木棍、燃燒瓶等武器，阻斷交通，佔領政府建築，武力對抗警方，甚至有戴面具的示威者駕駛推土機衝向警方的人肉封鎖線，流血事件隨着暴力對抗不斷加劇。

這些畫面，大家是否覺得很熟悉？有媒體找來了烏克蘭在顏色革命期間反對派的宣傳視頻，對比一四年香港違法佔中和今年暴亂事件中反對派所轉發的宣傳視頻，竟然高度相似。而近月香港的暴亂派採用抹黑警察的手段，也跟一四年烏國顏色革命的手法如出一轍。可惜在現實世界裏，一個地方的影響力有多大，在乎其經濟實力有多大，香港經濟在近月的暴力破壞後已大受影響。長久以來「棋子」都少不免成為「棄子」，烏克蘭的今天，會不會成為香港的明天？這是香港人要深思的。