世界視線：南非仇外大爆發　黑人買辦犯眾怒

南非正處於一場可怕的反移民危機，人們對移民和外國人展開一連串的仇外攻勢，特別針對尼日利亞人，至少已造成十人死亡。約翰內斯堡超過四百人因襲擊商戶和縱火而被捕，多宗都在移民社區發生。在尼日利亞，當地人對南非的商家開展報復性襲擊，迫使南非政府關閉了駐當地的大使館。人心惶惶之下，贊比亞和馬達加斯加的足球隊不約而同地宣布拒絕到南非作客比賽。

今次的排外騷亂沒有波及白人和亞洲人，被外界形容為非洲人打非洲人，顛覆了一般常識。有人歸咎統治階層煽動這種騷亂，令南非人相信他們的失業和貧困是由貧窮的移民所造成的，以轉移對政府的不滿。的確，這種方法可疏洩民怨，能夠將社會問題範式轉移，定性為暴力問題。只需在肆虐過後出動鎮暴警察，拘捕數以百計的市民，就能以極低的成本平息一場政治風波，忽悠大眾的需要，迴避了執政的無能。

曼德拉廿五年前的努力彷彿付諸東流，種族隔離政策導致的創傷後遺症至今仍存在南非人的內心。不足一成的白人人口控制着全國八成五的財富，但人們謹遵曼德拉的教誨，不能因仇富而仇白，於是那些黑人中產就成了眾矢之的，演變成階級鬥爭。國民大會的解放承諾遲遲未兌現，當中一大原因是這些黑人買辦不願意改變現狀，沒有借助中產力量改革社會，只顧在收成期維護一己的既得利益。南非人漸漸發現，這些買辦的邪惡比起建制派有過之而無不及，他們才是窒礙國家向前邁進的元兇，以致對同胞的仇恨日漸超於跨種族的歧視。

危急存亡之秋，南非總統拉馬福薩卻不慍不火，在開普敦大學侃論保護女性和性別暴力，無視國家所需的深層改革，也無助向其他非洲國家廣發定心丸。他最近被政治捐款醜聞困擾，鬧上法庭；國際組織同時披露官方截取海底光纖電纜，監聽市民通訊。面對政府弊病叢生，除了譴責暴力和大搜捕，他還有甚麼建樹呢？鐵腕雖可壓制一時造反，最終卻會換來下一波更強勁的反彈。