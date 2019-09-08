正論：新冷戰擠壓中港　不奪權不會罷休

二次大戰後，美蘇展開長達半世紀的「冷戰」，西方集團同東歐集團全面對抗，最終蘇聯解體，美國勝利。歷史往往驚人地相似。今天，美國為了遏止中國崛起，「新冷戰」再次成形，並藉貿易戰揭開戰幔。香港作為中外反華勢力橋頭堡，反修例風暴正是美國策動「新冷戰」其中猛烈一擊，港府被擠壓得近乎粉身碎骨，中央同樣動彈不得。

子系中山狼，得志便猖狂。反修例風暴將香港攪得天翻地覆，洋奴漢奸張牙舞爪，暴亂並無隨着林鄭月娥全面跪低、撤回修例而止息，反而愈演愈烈，愈演愈暴力，滑向恐怖主義深淵。連續多晚港鐵站都被暴徒大肆破壞，有人向路軌和高壓電纜投擲雜物，急欲置乘客於死地「一鑊熟」；多區都出現全武行，暴徒到處縱火，不同陣營持械襲擊對方，血花四濺；機場昨日亦險些失守，要不是警方終於吸取教訓，及早部署，幾可肯定癱瘓機場一幕必會重演。

港府高官可能直到現在都不明白，明明已釋出善意，明明已一跪再跪，為何反對派依然不依不饒？為何暴徒依然不肯收手？顯而易見，香港根本沒有管治人才，完全不明白現在身處的是中美角力的大時代，這是一場赤裸裸的顏色革命。美國白宮首席經濟顧問庫德洛首次將中美貿易戰和美蘇冷戰相提並論，揚言即使要十年時間才能達成協議，美國也會奉陪到底，儼然發表「新冷戰」宣言，背後是中美國運之爭，這還未能敲醒港產廢官的石頭腦袋嗎？

可以看見，從美國總統特朗普一再將中國崛起視為危害國家安全，將香港局勢同中美貿易戰掛鈎；到副總統彭斯發表震驚中外的「討華檄文」；再到國防部長埃斯珀指控中國透過經濟實力及盜取技術侵蝕他國主權，一再說明中美關係絕非「兩夫妻不能離婚」的關係，更不是一廂情願地認為「太平洋之大足以容納兩國」，而是敵我鬥爭，是一場不見硝煙的「新冷戰」，不是你死就是我亡。

古希臘史學家修昔底德早已提出，新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而現存大國也必然要回應這種威脅，戰爭不可避免，這就是著名的「修昔底德陷阱」。一山不能藏二虎，中美競爭是歷史必然，不以人的意志為轉移，作為全球霸主的美國，自然不容臥榻之側有人鼾睡，中美終有一戰，顯然不是危言聳聽。

明乎此，反修例風暴一發不可收拾，暴力不斷升級，局勢不斷惡化，完全不足為奇。可以斷言，即使港府將「五大訴求」統統答應，反對派依然不會罷休，因為他們自始至終的目的只有一個：首先是奪權，將外部勢力代理人送上特首寶座；繼而「演變」中國體制，實現堡壘從內部攻破，如果不能令中國走上當年日本屈從美國之路，就要像當年將蘇聯解體一樣肢解中國，最終要中共倒台。

在「新冷戰」之下，貿易戰只是開端，不過是小試牛刀，藉此來測試中國反應，之後便是來勢更兇猛的南海牌、台灣牌、香港牌輪番上場。中國在貿易戰之初還是忍氣吞聲，以為多購買美國產品就能解決分歧，但隨着華為太子女「蒙難」，暴露美國醉翁之意不在貿易平衡，而在壓制「中國製造2025」，打殘中國科技崛起，終於意識到單靠拋出幾塊牛扒不能滿足美國巨大的胃口，態度亦不如之前般軟弱。

但問題是，形勢比人強。美國依然是世界第一大國，山姆大叔打個噴嚏，全世界都會震動。中國國力在改革開放四十年後雖有長足發展，躋身世界第二大經濟體，要槍有槍，要炮有炮，但仍然同美國有大段距離，還未足以跟美國正面硬碰。更何況，西方最愛將中國「妖魔化」，而中國最忌憚就是這些國際輿論「口水戰」，往往有理說不清。事實上，中國一直希望改善國際形象，負起更多大國責任，結果這就成為其軟肋，外部勢力不斷消費香港反修例問題，說三道四，指手畫腳，不是要求北京「人道地」解決問題，就是重提《中英聯合聲明》仍然有效，說穿了就是藉輿論壓力箝制中國。

所謂強權就是真理，真理只在大炮射程以內。面對美國強權欺壓，西方輿論箝制，如果多給中國十年或二十年，實力足以匹敵，形勢便截然不同，很可惜，一切沒有如果。尤其是「六四事件」一直是北京領導人揮之不去的陰影，一旦香港反修例暴亂搞出人命，就會成為西方制裁中國的藉口，這正正是北京最害怕出現的局面。中港至今陷於被動捱打，別說出動解放軍，連武警也按兵不動，原因正在於此。

無獨有偶，俄羅斯最近也爆發反政府示威，背後同樣由外部勢力煽動，但普京鐵腕鎮暴絕不手軟，被捕人士用一架架大巴士押走，亂局很快就受到控制，同香港暴亂沒完沒了不可同日而語。有人慨嘆，香港的情況若交給普京處理，可能不用半日就解決。這說明一個簡單道理：怯，就會輸一世，惟有強硬應對，才能止暴制亂，外部勢力才不敢造次。國家主權神聖不可侵犯，香港是中國不可分割的一部分，中央豈能眼睜睜任由香港落入外部勢力之手！