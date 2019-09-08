神州觀察：欽差京城發威　打虎高潮再起

十九屆中央第四輪巡視日前正式啟動，而中央紀委國家監委同日就「打虎」祭旗，公布海南省委常委、海口市委書記張琦涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查，成為中共十九大後海南「首虎」，亦是今年以來內地被查的第十七名省部級高官。

第四輪巡視目標，主要針對三十七個中央和國家機關單位，包括中央統戰部、中聯部、中央台辦、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、社科院、中科院等。中共中央政治局常委、中央巡視工作領導小組組長趙樂際日前親自動員部署，強調巡視着力發現和推動解決腐敗、紀律、作風和選人用人方面的突出問題，強化「不敢腐」的震懾；推動中央和國家機關進一步深化行政審批、幹部人事、公共資源交易等領域改革，規範權力運行，紮牢「不能腐」的籠子。

值得關注的是，趙樂際在部署時特別強調，要對巡視幹部嚴格要求、嚴格管理、嚴格監督，帶頭反對形式主義、官僚主義，堅決維護巡視公信力。此言似乎「意有所指」。十八大之後，中央巡視組對地方反腐整風的推動作用讓各界印象深刻，黨內巡視制度變成了反腐監督利劍，大批下台高官，都是在巡視中被發現問題線索移交中紀委後才立案查處的，顯示出中央巡視的威力。但如今中央巡視或也會出現疲態，不排除看人說話的現象時有出現。

不可否認，中央巡視組近年對地方巡視監察的時候，挖出一個個窩案，每個省少則有一名，多則六、七位省部級官員被調查。但對各部委的巡視，卻主要將板子打在基層，甚少打在各部委的首長身上，有些部委只處理幾名處局級官員交差。

中國官商勾結早已跨越省市一級，中央各部委亦是「虎患成災」，特別是掌握國家政策以及經濟金融資源配置大權的京城衙門，更不可能都是清官，例如十九大後落台的四十二名高官中，就包括前中宣部副部長魯煒、前財政部副部長張少春、前證監會主席劉士余、前國家能源局局長白克力等。而今次所巡視的中央黨政事業機關，雖然多為所謂「清水衙門」，但向來也不缺老虎，例如中國科學技術協會，該協會前書記處書記陳剛就是今年落台的老虎。

事實上，中央紀委國家監委近期連續出重拳發威打虎，除了張琦，先後還包括河南省副省長徐光、安徽省高級人民法院原院長張堅、河北省副省長李謙等，不僅十天內連打四虎，同時又推出最嚴厲的「中共黨內問責條例」，這一切可能都是新一輪打虎高潮的前戲，此次中央第四輪巡視登場，預示反腐大戲還在後頭，若所有單位全部巡視完，不知又有多少京官要落台。