功夫茶：黑手密會斷到正　漢奸黎咪諗狡辯

秋風起，不單止三蛇肥， 連牛鬼蛇神、漢奸走狗都特別肥，其中一隻花旗肥大走狗，漢奸黎智英呢輪趁食住示威個勢，飛咗去美國見主人攞賞賜，食到肚滿腸肥返到嚟，梗係要落力做嘢啦。尋日又喺佢嘅何文田屋企密會一班新知舊「羽」喇！

狗仗主人勢，漢奸黎大言不慚唔怕解放軍入城，心裏面最怕冇得食狗餅，下下做嘢都想主子見到，經常蒲頭出現喺遊行示威，大搖大擺，仲要扮晒指揮，慌死冇人知。心水清嘅讀者，可能會發現，呢啲遊行集會佢冇認自己搞喎，掛名搞手多數係嗰檔「民間人權陣線」，即係民陣，召集人係個𡃁仔叫做岑子杰，漢奸黎咁鬼捧場，佢兩個乜嘢關係呀？

有啲嘢梗係寧畀人知，唔好畀人見啦。中央政法委點名批判香港暴亂幕後黑手，漢奸黎係「禍港四人幫」之首，黨羽包括另一漢奸代表李柱銘、民主阿婆前政務司司長陳方安生，仲有花名「AV仁」嘅民主黨前主席何俊仁，串連埋一堆泛民主派，搞亂香江，早已揚開晒，佢哋亦肆無忌憚經常密會，尤其喺大型遊行示威前更加高調，尋日又空群出現喺漢奸黎何文田屋企，不過今次畀本報影到有新面孔出現喎，咪就係岑子杰囉！

身兼社民連常務委員嘅岑子杰前日先宣布，民陣已經入咗紙申請喺下星期日搞九一五遊行，轉個頭尋日就同「李漢奸」李柱銘、民主黨前主席李永達同「AV仁」何俊仁，以及立法會議員林卓廷，仲有社民連主席吳文遠，一齊獲漢奸黎「召見」，坐漢奸黎七人車上門，濟濟一堂，似係商討下禮拜日大遊行嘅軍情，傾咗粒幾鐘先散場。由此可見，岑子杰同民陣，咪又係漢奸黎一丘之貉。

所以功夫茶不嬲都話，睇《東方》就好似睇照妖鏡，係人係鬼難逃法眼，讀者唔會咁易畀人呃。呢次反修訂逃犯例示威演變成暴亂潮，民陣絕對「功不可沒」，六月九日搞大遊行，之後爆出暴力衝擊，林鄭政府跪低暫緩修例，民陣話唔收貨喎，六月十六日又出嚟行，幾乎民陣搞完遊行，都有騷亂跟尾，警方因此唔批八三一遊行，有人就走法律罅搞宗教集會，引人上街，實情當日遊行係非法㗎，漢奸黎帶頭兼「扮指揮」，公然挑戰法律。

今次密會岑子杰等人攪局，畀本報影到相斷到正，反中亂港黑手一鑊見光死，漢奸黎呃到啲冇腦年輕示威者，呃唔到廣大《東方》讀者嘅。你搖吓條肥狗尾，功夫茶都知你想放乜屁。有相為證，吟詩都吟唔甩。過到初一，過唔到十五，九一五遊行有乜大鑊嘢，漢奸黎咪諗話唔關你事啊！