動亂暴民正走上恐怖主義之路。

一是破壞機場與鐵路設施、干擾軌道的行為，會引來列車失事的大風險。空航系統若遭干擾，更可導致大空難。這已經不是甚麼政治抗議，而是目標乃殘害無辜生靈的恐怖主義惡行。

二是破壞市內交通信號。堵塞公路已造成汽車失事的風險，破壞紅綠燈信號系統，更直接使維持交通安全的系統失靈，容易造成對行人、駕駛者與乘客的傷害。目的或許是為了癱瘓交通，造就罷工罷市，實質卻是以市民的生命作為代價。即使不像破壞機場與鐵路系統那樣有蓄意謀殺的動機與嫌疑，也會有誤傷誤殺的刑事責任。

三是大肆利用汽油燃燒彈，攻擊警察，與縱火一樣都會觸發火災。香港街道淺窄，房屋密度高，若在港鐵站、商場或巷弄縱火，可以一發不可收拾，危及居民及路人。這也屬嚴重罪行，有傷人乃至誤殺的刑責。

政治抗議，示威遊行本是《基本法》容許的範圍之內，暴亂如攻擊政府機構、破壞公物，已屬犯罪範圍，現在更進一步以傷人為目標的恐怖主義行為，已跨越政治抗議的界限，變成反社會的仇恨行為，任何法律體制都不會容忍，用任何政治主張都說不通。

國與國之間戰爭，還有國際公約，不容虐待戰俘，也有戰爭罪行訴訟的制約，不是為達目的便可以不擇手段。恐怖主義是人神共憤之事，人人得而誅之，行為屬反社會、反人類，全球通緝。

即如歐美澳紐等國，口頭上支持香港的政治抗議，甚或私底下予以資助，卻對參與者多會定性為暴民，乃至恐怖主義分子，拒絕讓其進入它們的國境，更不用說用難民移民的方法移居這些國家。香港的大學學生領袖最近入境澳洲時被扣查，正顯示出外國害怕暴民及恐怖主義，也顯示出它們實際把香港的動亂定性為暴動，參與者大多會被拒於這些國家的大門之外。

或許個別示威運動領袖會被這些國家禮待，但絕大多數的參與者會被排斥。而牽連所及，這幾年往該等國家移民或留學的香港人，可能便會受到嚴格的監管，或更簡單地被拒絕入境。

政治抗議是合法的政治權利，暴民的破壞、傷及無辜者的行為，卻不可能被社會（包括國際社會）容忍。一時之間英美等藉此來攻擊中國，它們卻不可能與香港暴民結盟。政治利用價值完結之時，它們必然改變立場放棄支持，更會嚴守國門，防止這類有暴行紀錄的港人入境。在香港，他們是重犯，必將被繩之以法；在香港以外的地區，他們猶如喪家之犬，無家可歸！