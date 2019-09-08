一九四九年中共建政，成立中華人民共和國，世界局勢已處於美蘇兩大陣營的冷戰之中，新中國即在美國和西方陣營的文武兩方面的顛覆之中。中美在韓戰打了平手，美國人支持國民黨「反攻大陸」屢屢受挫，中國原子彈、導彈製造成功，山姆大叔就知道武力推倒紅色中國已不可能，他們沒有這個力量，也沒有這個膽子。

於是，山姆大叔把幹掉紅色中國的主要手段放在「和平演變」上，進行政治、思想、文化滲透，在中共黨內外尋找、培植代理人，利用中國政治、經濟、思想、文化等的不穩定狀況、不滿情緒、矛盾及困難，「見縫下蛆」、挑撥離間、迷惑煽動，掀起社會動亂，扶持代理人乘機奪權，改旗易幟，完成「顏色革命」。

老美的這個基本目標和戰略，從上個世紀五十年代開始，不論中國新陳代謝了幾代領導人；從建政到文革、到改革開放；從「一窮二白」到經濟強盛；從有社會主義陣營存在到社會主義陣營瓦解；從「冷戰」熾熱到「冷戰」結束，都沒有改變過，而且「與時俱進」，不斷尋找可以下蛆的縫，鍥而不捨。

九七回歸後的香港是一個很大的「縫」，可以下很多的「蛆」，何況英國統治香港一百五十多年，從制度到教育、到人事、到文化也已對任何時候發動「顏色革命」準備充分，有縫有蛆，社會基礎廣泛深厚。對此，二十二年來，美英一直在窺測方向，尋找時機，以求一逞。因此顯而易見，今次反修例掀起的風波和暴亂不是偶然的，而是蓄勢已久、蓄謀已久。

美英乃最大最粗的黑手，乃組織者、策劃者，人力、物力、財力、情報工作的提供者。他們在香港的行動，比在其他任何一個地區發動「顏色革命」都明目張膽和瘋狂。老美的總統、副總統、國務卿、國家安全顧問、眾議院議長等等或高調會見香港反對派，或公開讚揚示威暴亂。一個小小的香港，竟「勞煩」到老美這許多「頂尖級大人物」拋頭露面支持「顏色革命」，這是前所未見的，其圖謀自然很大，戰略縱深是整個中國。