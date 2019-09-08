反對派以「攬炒」搞死香港，無所不用其極，最骯髒、最無聊的手段莫過於罷課，唆擺心智尚未成熟的中學生罷課，簡直卑鄙無恥，人神共憤。君不見，那班參與罷課的中學生一個個好像中邪似的，口中唸唸有詞：「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」。這與邪教有何分別？

邪教以妖言蠱惑人心，反對派以謊言欺騙青少年，兩者並無二致，後者比前者更加惡毒。俗語說「腦囟未生埋」，許多中學生年紀輕輕，閱歷有限，既不懂得分辨是非善惡，更不知何謂「革命」，只是人云亦云，盲目跟風。最可悲的是，參與罷課的學生受到荼毒而不自知，被人利用而不自省，還以為自己是在爭取公義，有的學生甚至反過來要求校方「秉持良知」，令人啼笑皆非。

如果校方秉持良知，應該阻止年幼無知的學生參與罷課，而不是一方面表示不支持罷課，一方面聲稱尊重學生的選擇。孔子說「鄉愿，德之賊也」，指的正是這種人。校方縱容學生，說得輕點是不負責任，說得重些根本是誤人子弟。而香港之所以墮落至此，也正是因為教育失敗，學校不像學校，教師不像教師，學生不像學生。

稍有理智的人都知道，罷課除了損害學生本身利益，改變不了任何事情，解決不了任何問題。讀書是為了學知識明事理，更是為了日後的前途，學生自甘墮落，與他人何關？有人聲稱「罷課不罷學」，純屬自欺欺人。任何人只要政治病毒上腦，便無心向學，只會愈來愈偏激，正如連八大都考不上的黃衞兵一樣，一心一意做街頭爛仔，這種人注定成為赤柱常客。那些支持罷課的家長不妨捫心自問，是否希望子女走這條路？

精人出口，笨人出手。香港就是有這樣一群糊塗人，既不懂得保護自己，也不懂得保護孩子，輕易受人唆擺，衝在前面，自己固然淪為政治炮灰，孩子也成為政治犧牲品。