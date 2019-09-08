剛過去的周五晚，港鐵太子站及旺角警署又受到示威衝擊，基本上過去一周天天都有人走去鬧事。可以肯定在整場暴亂未平息之前，這兩處地方都會成為示威熱點。旺角一帶的街坊固然沒有寧日，但路過的也受到嚴重影響，交通阻塞，平時乘坐港鐵本來可以避免塞車，但現在隨時因為示威而封站暫停服務，若一個不好彩遇上大追捕，殺聲震天，不打死也嚇死。還有無處不發的催淚煙，黑衣軍全副武裝用來抵擋，平民街坊裝猝不及防，中招苦不堪言。

因為有傳言說八月三十一日太子站搜捕行動有示威者被打死，連日來不少市民前往太子站請願，有些下跪，有些指罵，用盡不同方法要求港鐵交出當日的閉路電視片段。港鐵基於涉及乘客個人私隱，拒絕交出，網民誓不罷休，甚至計劃循法律途徑索取。凡事要講道理，網上流言滿天飛，每一次都要港鐵交片段，實在是非常荒謬的事，若今次低頭，下次會輪到東涌……沒完沒了。最令人反感的是，部分示威者遷怒於港鐵，在多個車站內大肆搗亂破壞，跳閘坐霸王車、包圍工作人員以及噴污毀壞設施等，完全是無理性的發洩情緒，徹頭徹尾的暴徒行為。

這幫暴徒不但挑釁警方，甚至罔顧人命安全，在旺角一帶街上縱火，該處人煙稠密，隨時引起巨災，灣仔昨日大火便出現死傷。縱火罪大惡極，人神共憤，反中亂港的毒果日報竟然頭版大字標題以煽動性字眼暗示認同，一貫地鼓吹暴力。這些不良傳媒應該老早便要取締，政府姑息養奸，縱容漢奸黎智英旗下刊物廿多年來荼毒青少，像毒奶導致思想畸胎，一個個長大後不好好想想回饋社會、建設香港，反而像十冤九仇報復社會，變身喪屍漫無目的在街頭搞破壞。他們可能以為自己在打機，輸完可以重新再玩，不去想想生命其實只有一次，沒有take two，浪費了便沒有回頭。