國民黨「榮譽黨員」郭台銘不但打算脫黨選總統，最近更傳出正在串連一些「友善」的國民黨立委，選舉時私下互挺，當選後共組執政聯盟。郭如當選總統，他的盟友柯文哲所屬的「台灣民眾黨」頂多能取得十個八個立委席次，那就是「朝小野大」的格局，所以要在選前把準備參選的國民黨人挖過來，以便將來組聯合政府。

從政治現實的角度來看，「郭董」這個如意算盤恐怕很難敲得響。據國民黨黨務人士表示，郭台銘只要正式登記為總統選舉被連署人，一定開除黨籍或撤銷黨籍處分；黨籍立委參選人只要有公開或掛名支持，也一律將處以停權二年以下，甚至撤銷黨籍處分，並不排除撤銷提名。假如國民黨籍立委參選人不是以公開、掛名支持非國民黨提名參選人，只要遭檢具證據檢舉，考紀會仍會個案認定議處；媒體有對黨籍立委參選人有相關非公開違紀輔選報道，考紀會也會要求當事人說明，必要時再決定是否黨紀處分。

聯合政府或所謂聯合內閣，是指實行內閣制的民主國家如沒有任何一個政黨可獲得國會過半數的席次，無法單獨組閣，乃由在選舉中取得最多票數的政黨，聯合其他政黨，籌組聯合政府。如果聯合政府是由兩個最大但政治光譜不同的政黨所組成，便稱為「大聯合政府」。蔡英文二○一二年競選總統時，曾提出協商式民主、「大聯合政府」的概念。二○一六年民進黨「完全執政」，蔡英文當然也就忘了當年曾有「大聯合政府」之議，所以，月前她回應柯文哲聯合內閣的主張時這樣說：「柯主席好像很在意席次，問題的核心應該在於，一個政黨的目標和核心價值是甚麼，柯應確實向人民說清楚。」台灣曾出現過一次類「大聯合政府」，二○○○年陳水扁當選總統，民進黨在成立十四年後上台執政，但是立法院的多數黨是國民黨，正是「朝小野大」之局，陳水扁任命國民黨籍的唐飛擔任行政院長，但組閣卻未獲在立法院佔多數議席國民黨同意，而且唐飛亦因核四理念與民進黨相左，上任四個半月後下台。二○○八年馬英九執政八年、一六年蔡英文執政，都是同一政黨掌握執政與立法院多數，「大聯合政府」也就不再被人提起。

郭台銘、柯文哲倡議組織聯合政府，在台灣今天兩黨政治的格局下，有無實現的可能呢？台灣民眾十分厭惡政治光譜兩極，只問立場、不問是非的政黨惡鬥，「討厭民進黨、不滿國民黨」，令到兩黨政治逐漸走向衰敗，第三勢力不是沒有空間。不過，這就要看所謂「郭柯王」聯盟，究竟能否在明年大選成為台灣民眾新的選擇！