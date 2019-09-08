香港號稱先進城市，人均教育水平高，但一場反修例風暴，不僅將香港人獸性一面暴露無遺，更令人見識香港人到底有多無知、多無獨立思考能力。他們聲稱，警方「8‧31」當晚在太子港鐵站清場時扭斷七名暴徒頸項，不但拒絕將七人送院，更送進拘留中心虐待致死。儘管政務司司長張建宗、醫管局及警方一再澄清無人死亡，但他們硬是不信，更不斷將失實消息在網上瘋傳，日前更聚眾到太子站獻花和鬧事。看見這些香港人，你能相信他們有獨立思考能力和基本邏輯嗎？

香港只是彈丸之地，消息流通無阻，倘若有暴徒被警方打死，警方有可能隻手遮天瞞而不報？即使警方想隱瞞，七名「死者」的家屬、朋友、親戚也可被封口？最好笑的是，網上瘋傳一條影片，一名在太子站鬧事的女士向外國記者繪聲繪影講述「自己朋友」被打死，其父母被軟禁，但她朋友姓甚名誰、住在何處統統說不出，這是真話嗎？

更何況，這是抹黑警方的大好機會，反對派政客豈會輕輕放過？上次有警員在醫院病房暴打醉酒漢，閉路電視影片落到林卓廷手上，他即如獲至寶開記招追究，如果今次真有其事，林卓廷之流豈有不瞓身渲染之理？如此瘋言瘋語竟然也有人信，復被大肆流傳，香港反智到甚麼程度，有目共睹。

更可笑的是，瘋傳警察打死人最力的壹淫媒，其後找到一位被傳扭斷頸的青年，其母受訪親說其子「死過翻生」，間接證實淫媒屈得就屈，而消防處及醫管局亦證實，當晚共有十名傷者經荔枝角和油麻地港鐵站送院，無人死亡。然而，這些消息會被大肆傳播嗎？答案當然是不會，舉凡不利反對派和暴徒的消息，皆會被人屏蔽消音，而反智的香港人則繼續反智，對瘋言瘋語深信不疑。

香港淪落到今日地步，醫番都嘥藥費，北上大灣區發展，可能是正常香港人未來的唯一出路。