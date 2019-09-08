當代教育雖然普及，人卻不一定能變得聰明，不辨是非、人云亦云者比比皆是。故手握輿論話語權的人必須戒慎戒懼，切忌輕言妄談，時刻都要以社會為念，當知言論可以眩惑大眾，也可以用作平息紛亂。

日前聽一個諷刺時弊的電台廣播劇，主角慨嘆時局吃緊，經營的餐廳生意少了三成，有事吩咐員工去辦，只是幾個港鐵車站的路程，來回便得花上兩、三小時，因為鐵路沿線被弄得一團糟，即使走一段短程路，也是舉步維艱。

戲劇反映現實，劇中人的苦況正是當前社會寫照。反對修訂《逃犯條例》的運動愈來愈露出本質，兩個多月前示威者反應強烈，辯稱這不是一場暴亂，要求特區政府還他們清白。但事實勝於雄辯，如今示威者的表現，大抵沒有比暴亂二字更適合的形容詞，很多港鐵站被打得稀巴爛，市區商舖生意慘淡，正掀起結業潮。

為何局面會惡化至此？部分原因還不是過去兩個多月來，不少傳媒為反修例運動吶喊助威，不斷將示威者神聖化、將特區政府妖魔化。上述在劇中慨嘆生意下跌三成的主角，兩個月來不斷吹噓示威者如何和平、理性，即使違法，也是為了達義云云，對管治班子則痛毀極詆，甚至喊着某高官名字，咬牙切齒的說：「你幾時死呀！」

作為大眾傳媒，立論應該持平中肯，文章是千古事，掌握第四權者，一切言論亦當作如是觀。如果言論立場過於激烈、煽情的話，即使是反映了部分民眾心聲，採用時也該慎之又慎。因為當代社會不少人太容易被「洗腦」，謊言說上一千遍也會成為真理，何況是其他的觀點、論調呢。

民眾天天接觸大量煽動情緒、鼓吹仇恨、不惜將異見者置諸死地的言論，部分人的心態與行為自然愈趨乖戾，甚至會以當破壞者為榮。到頭來受累的是整個社會，傳媒經營者亦將不能幸免！